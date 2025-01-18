Altekma, TÜRŞAD'ı 3-0 Yenerek Galip Geldi
SMS Grup Efeler Voleybol Ligi'nin 17. haftasında Altekma, TÜRŞAD takımını setlerde 3-0'lık skorla mağlup etti. Maç, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynandı ve toplam süresi 72 dakika sürdü.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Sadettin Deneri, Necmi Avcı
Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Hüseyin Şahin, Bahov, Gutierrez, Özgür Karababa, (Eray Kursav, Gülhan Emir Pınar,)
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Bojic, Nikola Gjorgiev, Burak Mert, Enes Atlı, Velazquez, (Gjorgi Gjorgiev, İbrahim Emet, Taha Erden, Kadir Bircan, Berke Eray Yetkin)
Setler: 25-22, 25-16, 25-20
Süre: 72 dakika (23, 23, 26 )
Sms Grup Efeler Voleybol Ligi'nin 17. haftasında Altekma, TÜRŞAD'ı sahasında 3-0 yendi.