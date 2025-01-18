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Altekma, TÜRŞAD'ı 3-0 Yenerek Galip Geldi

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SMS Grup Efeler Voleybol Ligi'nin 17. haftasında Altekma, TÜRŞAD takımını setlerde 3-0'lık skorla mağlup etti. Maç, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynandı ve toplam süresi 72 dakika sürdü.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Sadettin Deneri, Necmi Avcı

Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Hüseyin Şahin, Bahov, Gutierrez, Özgür Karababa, (Eray Kursav, Gülhan Emir Pınar,)

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Bojic, Nikola Gjorgiev, Burak Mert, Enes Atlı, Velazquez, (Gjorgi Gjorgiev, İbrahim Emet, Taha Erden, Kadir Bircan, Berke Eray Yetkin)

Setler: 25-22, 25-16, 25-20

Süre: 72 dakika (23, 23, 26 )

Sms Grup Efeler Voleybol Ligi'nin 17. haftasında Altekma, TÜRŞAD'ı sahasında 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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