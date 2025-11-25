Altekma, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Altekma, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u setlerde 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: Ünye
Hakemler: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Concepcion, Baturalp Burak Güngör, Metin Toy, Butko, Ahmetcan Büyükgöz, Oğuzhan Karasu (Oktay Tetik, Oğuzhan Tarakçı, Selman Ateş, Yusuf Bakır, Muhammed Aray)
Altekma: Gülhan Emir Pınar, Ewert, Buculjevic, Candido, Cafet Kirkit, Bertuğ Öndeş (Mehmet Boğaçhan Zambak, Arda Kara, Erhan Hamarat)
Setler: 21-25, 17-25, 18-25
Süre: 84 Dakika (29, 26, 29)
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Spor