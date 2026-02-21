Haberler

Altekma deplasmanda Fenerbahçe Medicana ile rakip

Altekma deplasmanda Fenerbahçe Medicana ile rakip
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CEV Challenge Kupası'nda yarı finale yükselen Altekma, Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak. Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.

CEV Challenge Kupası'nda hafta içinde konuk ettiği Romanya ekibi SCM Zalau'yu altın setle eleyerek adını yarı finale yazdıran ve yarı finalde Milano ile eşleşen Altekma yarın Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Medicana'nın konuğu olacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak 20'nci hafta karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Maçı TRT Spor Yıldız yayınlayacak. Mücadeleyi Seçkin Yener, Tuncay Sevim hakem ikilisi yönetecek. Ligde 19 maçta 9 galibiyet alan Altekma 8'inci sırada, 18 müsabakada 10 galibiyeti bulunan Fenerbahçe ise 6'ncı basamakta yer alıyor. İlk yarıda Fenerbahçe İzmir'deki maçı 3-1 kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı

Bak sen şu hadsizin ettiği laflara! Türkiye'yi de işin işine kattı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı

Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Zincir markette akılalmaz görüntü

Yine zincir market yine mide bulandıran görüntüler
Deniz Çakır'dan dizi sektörüne sitem: Haksızlık bu

''Erkekler aynı kalıyor, yanındaki kadınlar güncelleniyor''
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Ünlü oyuncuyu zorlayan sahne! Defalarca denedi, sonunda dayanamadı
Yıldız Tilbe tansiyon hastalığı nedeniyle hastaneye başvurdu

Hayranlarını korkuttu