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Altekma, Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 yendi

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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Ankara'da oynanan 2. Grup ilk maçında Altekma, Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti. Setler 25-18, 27-25 ve 31-29 tamamlandı; karşılaşma 92 dakika sürdü.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İbrahim Ünal, Eser Türkoğlu

Altekma: Abdulvahap Han, Buculjevic, Young, Tuna Uzunkol, Berk Dilmenler, Ewert (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Oğuzhan Tarakçı, Özgür Karababa)

Gaziantep Gençlikspor: Jeanlys, Aykut Gedik, Yunus Emre Güler, Ivanov, Halil İbrahim Yücel, Uğur Kılınç (Bahadır Kuyucu, Deniz İvgen, Yunus Emre Zabun)

Setler: 25-18, 27-25, 31-29

Süre: 92 dakika

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Ankara'da oynanan 2. Grup ilk maçında Altekma, Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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