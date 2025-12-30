Haberler

Altaylı taraftarlar, kurtuluş yürüyüşü yapacak

TFF 3. Lig'de mücadele eden Altay, zorlu bir dönem geçiriyor. Taraftar grupları, kulübün ekonomik sorunlarına dikkat çekmek ve acil çözüm arayışlarında bulunmak amacıyla 3 Ocak'ta Gündoğdu Meydanı'na yürüyüş düzenleyecek.

Altaylı taraftar grupları, kulübün içinde bulunduğu ekonomik duruma dikkat çekmek amacıyla 3 Ocak Cumartesi günü saat 19.14'te Alsancak Limanı yakınından Gündoğdu Meydanı'na yürüyerek bir basın açıklaması gerçekleştirecek.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Altay, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşamaya devam ediyor. Sezonun ilk yarısını düşme hattından uzak, 10. sırada tamamlayan siyah-beyazlı ekip, FIFA'dan gelen dava dosyaları nedeniyle 1-8 Ocak tarihleri arasında puan silme ve küme düşürülme cezalarıyla karşı karşıya kalma tehlikesi yaşıyor. Bu gelişmeler üzerine Altaylı taraftar grupları harekete geçerek, 3 Ocak Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı'na kortej eşliğinde yürüyüş düzenleyecek ve ardından bir basın açıklaması yapacak.

Siyah-beyazlı taraftarlar, camianın önde gelen isimlerinin kulübe sahip çıkmasını isterken, bu zorlu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in kulübün geleceği adına yönlendirici bir rol üstlenmesini talep ediyor.

Mahmut Özgener'e çağrı yapılacak

Siyah-beyazlı taraftarlar tarafından yapılan açıklamada, "İlk etapta acil çözüm üretilmesi gereken gündemler ele alındığında; hem maddi kaynak üretebilecek hem de ismiyle bile karşı tarafa güven telkin edebilecek bir lider ihtiyacının olduğu fikri herkesin ortak görüşüdür.

Camiamız içinde bu donanıma sahip isim bellidir. Camia büyüğümüz Mahmut Özgener'e (ister oluşturacağı bir konsorsiyum ile isterse bizzat kendi başına) bu süreci idare etmesi ve 'Baba Yadigarı' Büyük Altay'ı düzlüğe çıkartması için son ama en net çağrı gerçekleştirilecektir.

Gündoğdu Meydanı'na kadar sürecek bu yürüyüş sonunda gerçekleştirilecek 'Basın Açıklaması' ile camia büyüğümüz Mahmut Özgener'e davetimiz iletilmiş olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Mahmut Özgener'in merhum babası Esin Özgener, Altay'ın efsane başkanlarından biri olarak anılmaya devam ediyor. - İZMİR

