Altaylı'dan Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maç için olay iddia

Adana Demir spor'un sahadan çekildiği Galatasaray maçında yaşananlar gündemdeki yerini korurken gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yayınladığı videoda olaylı maçı değerlendirdi.

Çevresindeki herkesin penaltı kararı için "yanlış" yorumunda bulunduğunu belirten Altaylı "Bu ilk verilen verilmeyen penaltı değil ama mesele bunun çok dışında" dedi.

"MAFYALAŞMIŞ BU FEDERASYON FUTBOLU YÖNETMEKTEN ACİZ"

Altaylı, futbolda depreme neden olan olaylarla ilgili tüm sorumlunun TFF yönetimi olduğunu belirterek, "Mafyalaşmış bu federasyon futbolu yönetmekten aciz" dedi.

"BU FEDERASYON ÇOK KÖTÜ BİR FEDERASYON"

Bahis iddialarını da gündeme getiren Altaylı "Birileri bahis oynadı mı bu olasılık üzerine? Ne oluyor bilmiyoruz; ama şunu çok net biliyoruz: Bu federasyon çok kötü bir federasyon" ifadelerini kullandı.

"TFF YÖNETİMİ BİR AN ÖNCE GÖREVİ BIRAKMALI"

Altaylı yorumunun devamında ise mevcut TFF yönetiminin bir an önce görevi bırakması için futbolun paydaşlarının harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

MURAT SANCAK: BAHİS SİSTEMİ DÜNYANIN BAŞINA BELA

Adana Demir spor'un maçtan çekilme kararını alan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, "Bütün spor medyasına söylüyorum. Her şeyiniz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olmuş. Yorumcular bir takımı tutmuş, onu koruyor. Bu bahis sistemi dünyanın başına bela. Federasyon ne yapsın? Bu yapı çok güçlü" ifadelerini kullanmıştı. Sancak, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada ise ''Bu bahis çetesine üç maç uysaydık, takımın bütün borcunu silerdik. Bunlara uymadık" demişti.