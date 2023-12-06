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Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'a mağlup olarak elendi

6 Aralık 2023 16:18 Son Güncelleme: 16:20 Abone Ol

Altay, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Kırklarelispor'a 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti. Maçta yaşanan goller ve kartlar da detaylı bir şekilde açıklandı.