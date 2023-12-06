Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'a mağlup olarak elendi
Altay, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Kırklarelispor'a 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti. Maçta yaşanan goller ve kartlar da detaylı bir şekilde açıklandı.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Batuhan Kolak, Arif Dilmeç, Gökhan Yüksel
Altay : Ozan Evrim Özenç, Salih Sarıkaya, Efe Sarıkaya, Sefa Özdemir (Dk. 46 İbrahim Öztürk), Yusuf Tekin (Dk. 46 Özgür Özkaya), Onur Efe, Tolga Ünlü (Dk. 84 Caner Baycan), Mehmet Gündüz, Ali Kızılkuyu (Dk. 60 Arda Gezer), Enes Yetkin (Dk. 73 Murat Berkan Demir), Murat Uluç
Tuna Tarım Kırklarelispor : Umut Kaya, Sırat Yeşilördek, Erdinç Pekgöz (Dk. 84 Kemal Bayrak), Atakan Gündüz, Muharrem Doğan (Dk. 78 Erkam Kömür), Muammer Denizhan Taşkan, Okan Derici, Semih Üstün (Dk. 78 Efe Geçim), Furkan Fehmi Güneş (Dk. 66 Hüseyin Eray Karataş), Şevki Çınar, Hüseyin Altuğ Taş (Dk. 66 Serkan Sözmen)
Goller: 10 Hüseyin Altuğ Taş, Dk. 49 (Penaltıdan) ve 71 Okan Derici (Tuna Tarım Kırklarelispor ), Dk. 58 Murat Uluç (Penaltıdan), Dk. 89 İbrahim Öztürk ( Altay )
Kırmızı kart: Dk. 63 Salih Sarıkaya ( Altay )
Sarı kartlar: Dk. 44 Semih Üstün, Dk. 60 Muharrem Doğan, Dk. 90+4 Umut Kaya (Tuna Tarım Kırklarelispor ), Dk. 60 Murat Uluç ( Altay )
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tuna Tarım Kırklarelispor, Trendyol 1. Lig temsilcisi Altay'ı 3-2 mağlup etti. Tuna Tarım Kırklarelispor, bu sonuçla 5. tura yükseldi.