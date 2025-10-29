Altay, Yusuf Şimşek ile Puan Toplamaya Devam Ediyor
3. Lig 4. Grup'ta Altay, teknik direktör Yusuf Şimşek'in gelişinin ardından puan toplamaya başladı. Karşıyaka ile berabere kaldıktan sonra, genç kadrosu ile düşme hattından çıktı.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta İzmir derbisinde ezeli rakibi lider Karşıyaka ile 1-1 berabere kalan Altay, teknik direktör Yusuf Şimşek'in göreve gelmesiyle puanları toplamaya başladı. Altay'da göreve 3'üncü hafta sonunda başlayan Yusuf Şimşek, takımıyla çıktığı 5 karşılaşmada 5 puan topladı.
Bu süreçte siyah-beyazlılar Eskişehirspor ve Soke 1970 SK'ya yenilirken, Bornova 1877 ve Karşıyaka ile berabere kalıp deplasmanda Tire 2021 FK'yı son dakika golüyle 2-1 mağlup etti. Toplam 6 puana ulaşan İzmir ekibi genç kadrosuyla düşme hattından çıktı. Altay bu hafta Kütahyaspor deplasmanında mücadele edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor