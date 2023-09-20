Altay, yeni teknik direktör arayışında

Altay, düşme hattında olduğu 1. Lig'de teknik direktör Tuna Üzümcü ile yollarını ayırdı. Yönetim, Sait Karafırtınalar ve Ramazan Kurşunlu ile görüşmeler yapıyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Bodrumspor'la oynayacağı Ege derbisinin hazırlıklarını sürdüren düşme hattındaki Altay'da Teknik Direktör Tuna Üzümcü ile yolları ayıran yönetim teknik adam arayışlarına hız kazandırdı. İlk etapta Cüneyt Biçer, Gökhan Karaaslan, Koraz Palaz gibi isimleri gündemine alan siyah-beyazlıların şimdi de Sait Karafırtınalar ve Ramazan Kurşunlu ile temasa geçtiği belirtildi. Yönetimin bir an önce teknik adam sorununu çözmek istediği ifade edildi.

Son olarak geçen sezon Bucaspor 1928'de görev yapan Sait Karafırtınalar, 2018-19'da Altay'da çalışmıştı. Karafırtınalar'la görüşen yönetimin tecrübeli teknik adamı ikna etmekte zorlandığı belirtildi. Kurmaylar ayrıca Altay patentli genç çalıştırıcı Ramazan Kurşunlu'yu da alternatif olarak düşündüğü kaydedildi. Kurşunlu, daha önce Bandırmaspor, Menemenspor, Balıkesirspor, Turgutluspor ve son olarak Bayburt İl Özel İdarespor'da teknik direktörlük yaptı.