Altay'ın rakibi İzmir Çoruhlu FK

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta evinde Alanya 1221 FSK'yi 2-0 mağlup ederek 9 puana ulaşan ve düşme hattından averajla kurtulan 12'nci sıradaki Altay yarın aynı puanla bir basamak altında yer alan İzmir Çorulu FK'nın konuğu olacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak 13'üncü hafta mücadelesi saat 17.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar, üst üste 2 galibiyet alarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor.

Altay'da hafta başında bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Efe Pehlivan ile Salih Oktay forma giyemeyecek. İzmir Çoruhlu'da ise aynı nedenle 14 oyuncu kadroda olmayacak. Altay'da toplam 10, İzmir Çoruhlu FK'da ise 24 oyuncu şimdiye kadar bahis soruşturmasına karıştı. Altay transfer yasağı nedeniyle takviye yapamazken, İzmir Çoruhlu amatör oyuncuları kadrosuna kattı.

İZMİR ÇORUHLU: 100 MİLYON TL KAYBIMIZ VAR

İzmir Çoruhlu FK, bahis soruşturmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan bildiride, "Son dönemde yürütülen bahis soruşturmasının ardından Çoruhlu FK'nın 24 oyuncusunun aynı anda sahalardan uzaklaştırılması, kulübümüzü benzeri görülmemiş bir krizin içine sürüklemiştir. Bu süreçte Çoruhlu FK'nın yaptığı yatırımlar, sezon planlaması ve oyuncu gelişim programları tamamen bozulmuş; kulübümüz yalnızca bu olay nedeniyle 100 milyon TL'lik bir kaybı adeta çöpe atmak zorunda bırakılmıştır. Bu durum yalnızca Çoruhlu FK'nın değil, Türk futbolundaki tüm kulüplerin yaşayabileceği yapısal bir sorunun açık göstergesidir. Uygulanan yaptırımların zamanlaması, yöntemi ve genişliği; kulüplerin ayakta kalma mücadelesini hiçe sayan, sportif dengenin tamamen bozulmasına yol açan ağır sonuçlar doğurmuştur. Daha da vahimi, bu kadar büyük bir sarsıntının ardından Çoruhlu FK'nın yalnızca 3 gün sonra resmi maça çıkmak zorunda bırakılmasıdır. Bu şartlarda bir kulübün teknik, fiziksel ve psikolojik olarak maça hazırlanması mümkün değildir. Kadro bütünlüğü parçalanmış, planlaması çökmüş bir takımın; hazırlık süreçleri bozulmamış, tam kadro çalışan takımlarla aynı şartlarda rekabet etmesi beklenemez. Bu tablo, sportif adaletle bağdaşmamakta ve futbolun eşitlik ilkesini açıkça zedelemektedir" ifadeleri kullanıldı.