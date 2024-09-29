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Altay ve Fethiyespor 3-3 Berabere Kaldı

Altay ve Fethiyespor 3-3 Berabere Kaldı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. haftasında İzmir'de oynanan maçta Altay, Fethiyespor ile 3-3 berabere kalarak puanları paylaştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. haftasında Altay, sahasında karşılaştığı Fethiyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Hakemler: Lütfullah Aslan, Halil Tolgahan Demir, Rüştü Muhammed Orcan

Altay: Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir, Yunus Efe Sarıkaya, Onur Efe (Yusuf Tekin dk. 80), Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Enes Yetkin (Arda Gezer dk. 46), Mehmet Gündüz, Ali Kızılkuyu (Erdem Özcan dk. 60), Deniz Kadah, Murat Uluç (Mehmet Onur Yıldız dk. 66)

Teknik Direktör: Gökhan Karaaslan

Fethiyespor: Arda Akbulut, Şahan Akyüz, Çağan Erciyas, Berkay Değirmencioğlu (Semih Altıkulaç dk. 90+2), Emre Bekir, Serdar Ümit Deniz, Ahmet Dereli, Muhammet Enes Erdem (Efe Sayhan dk. 83), Ali Ceylan (Ömer Gündüz dk. 46), Berat Satır, Kayrahan Yılmaz (Özcan Yaşar dk. 46)

Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel

Goller: Çağan Erciyas (dk. 13), Muhammet Enes Erdem dk. 61), Özcan Yaşar (dk. 90+4) (Fethiyespor), Murat Uluç (dk. 44), Ceyhun Gülselam (dk. 74), Mehmet Gündüz (dk. 82) (Altay)

Sarı kartlar: Onur Efe, Enes Yetkin, Ceyhun Gülselam, Mehmet Gündüz (Altay), Ömer Gündüz (Fethiyespor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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