Altay ve Fethiyespor 3-3 Berabere Kaldı
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. haftasında İzmir'de oynanan maçta Altay, Fethiyespor ile 3-3 berabere kalarak puanları paylaştı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. haftasında Altay, sahasında karşılaştığı Fethiyespor ile 3-3 berabere kaldı.
Hakemler: Lütfullah Aslan, Halil Tolgahan Demir, Rüştü Muhammed Orcan
Altay: Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir, Yunus Efe Sarıkaya, Onur Efe (Yusuf Tekin dk. 80), Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Enes Yetkin (Arda Gezer dk. 46), Mehmet Gündüz, Ali Kızılkuyu (Erdem Özcan dk. 60), Deniz Kadah, Murat Uluç (Mehmet Onur Yıldız dk. 66)
Teknik Direktör: Gökhan Karaaslan
Fethiyespor: Arda Akbulut, Şahan Akyüz, Çağan Erciyas, Berkay Değirmencioğlu (Semih Altıkulaç dk. 90+2), Emre Bekir, Serdar Ümit Deniz, Ahmet Dereli, Muhammet Enes Erdem (Efe Sayhan dk. 83), Ali Ceylan (Ömer Gündüz dk. 46), Berat Satır, Kayrahan Yılmaz (Özcan Yaşar dk. 46)
Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel
Goller: Çağan Erciyas (dk. 13), Muhammet Enes Erdem dk. 61), Özcan Yaşar (dk. 90+4) (Fethiyespor), Murat Uluç (dk. 44), Ceyhun Gülselam (dk. 74), Mehmet Gündüz (dk. 82) (Altay)
Sarı kartlar: Onur Efe, Enes Yetkin, Ceyhun Gülselam, Mehmet Gündüz (Altay), Ömer Gündüz (Fethiyespor) - İZMİR