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Altay'da Tuna Üzümcü dönemi başladı

Altay'da Tuna Üzümcü dönemi başladı
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3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Tuna Üzümcü (44) getirildi.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Tuna Üzümcü (44) getirildi. Yönetimin hafta başında istifa ederek kulübe kayyım atanması için mahkemeye başvurmasının ardından sıkıntılı bir sürece giren siyah-beyazlılar, bugün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Genel menajer Atakan Atalay'ın sorumluluk aldığı süreçte, geçen sezon takımı kümede tutan teknik direktör Mehmet Can Karagöz ile yola devam edilmezken, göreve daha önce kulüpte sportif direktör ve teknik direktör olarak çalışan Tuna Üzümcü getirildi. Son olarak Bucaspor 1928'i çalıştıran Üzümcü, yaklaşık 3 yıl sonra siyah-beyazlı kulübe döndü.

Altay, yeni sezon hazırlıklarına 38 kişilik oyuncu grubuyla başladı. Geçen sezon A takımda yer alan altyapı patentli gençlerin yanı sıra U17 ve U19 takımından oyuncular da antrenmanda yer aldı. Genel menajer Atakan Atalay ve teknik direktör Tuna Üzümcü, ilk antrenman öncesi takımla birer konuşma gerçekleştirdi.

Üzümcü, idman sırasında genç kramponlarla tanışarak sohbet etti. Siyah-beyazlılarda tecrübeli oyunculardan sadece Murat Uluç idmanda yer alırken, futbola devam edip etmeyeceği henüz netleşmeyen 45 yaşındaki golcü, yardımcı antrenör olarak sahada görev yaptı.

İlerleyen günlerde genç oyunculardan teknik ekibin gözüne girecek isimlerin A takımda kalacağı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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