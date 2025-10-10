Altay, Söke 1970 ile Karşılaşıyor

Haberler

3. Lig 4. Grup'ta Altay, Söke 1970 ile İzmir Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Altay, 5 maçta 2 puanla düşme hattında yer alırken, Söke 1970 9 puanla 7. sırada bulunuyor. Maç saat 16.00'da başlayacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bornova 1877 ile 1-1 berabere kalarak 5 maç sonunda 2 puanla düşme hattından kurtulamayan Altay yarın ev sahibi olduğu mücadelede 9 puanı bulunan Söke 1970 ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın zeminin bakıma alınması nedeniyle İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada Murat Demir düdük çalacak. Bilet fiyatları 35 TL olarak açıklandı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan stoper Hikmet ile antrenman eksiği olan kaleci Ozan forma giyemeyecek. Altay'da ilk 2 maçından 1 puan çıkaran Teknik Direktör Yusuf Şimşek, taraftarın önündeki randevuda galibiyetle tanışmayı hedefliyor. İzmir temsilcisi kazanarak Aydın ekibine ilk yenilgisini tattırmak istiyor. Söke 1970 grupta 7'nci sırada, Altay ise 13'üncü basamakta yer alıyor. Altay son olarak geçen yıl 19 Ekim 2024'teki Karaköprü Belediyespor maçını Atatürk Stadı'nda oynamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
