Altay sahaya iniyor

3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi yaşanan yönetim krizi nedeniyle hazırlıklarına başlayamayan Altay, yarın topbaşı yapacak. İzmir'in 112 yıllık çınarında hafta başında istifa eden yönetim kulübe kayyım atanması için mahkemeye başvururken, siyah-beyazlı takımın yarın toplanarak çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Transfer yasağı süren ve kadrosundaki bazı oyuncuları kaybeden Altay'ın kadrosunda yeni bir kayıp yaşanmadığı ifade edildi.

A takımın yarın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde antrenmanlara başlayacağını, planlanma aşamasında olan altyapının daha sonra sahaya ineceğini bildiren Altay Genel Menajeri Atakan Atalay, "Altay'ın kıymetini bilenler her zaman var ve var olacak. Büyük Altay için gerekli çalışmalar ciddiyet içerisinde yapılıyor. Camiamız ve taraftarlarımız endişe etmek yerine kulübü destekleyerek bu çalışmaların bir parçası olmalılar. Tarih zor zamanda kulübünün yanında olanı da olmayanı da yazacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı