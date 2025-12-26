Altay'da başkan adayı çekildi, yönetim devam ediyor

İZMİR'İN köklü kulüplerinden Altay'ın olağanüstü genel kurulunda seçime tek başkan adayı olarak giren Arif Benan Savaş, salondaki üyelerin tepkileri nedeniyle son anda adaylıktan çekildi. İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kongrede aday çıkmaması nedeniyle Sinan Kanlı başkanlığındaki mevcut yönetimin göreve devam edeceği açıklandı.

Başkan adaylığından çekilen Arif Benan Savaş, önceki dönemde kulüp üyelerinin başlattığı imza kampanyası ile istifa kararı alan Yüksel Gürüz başkanlığındaki yönetimde yer alıyordu. Kürsüdeki konuşması sırasında Arif Benan Savaş'a kendisini istemediklerini dile getiren genel kurul üyelerinin yoğun tepkisi sonrası kongrede gergin anlar yaşandı. Genel kurulda yer alan önceki dönem başkanı Yüksel Gürüz ve yatırımcı sıfatıyla kulübe talip olan Vahdettin Heyal de tepkiler üzerine salonu terk etti.

SİNAN KANLI: SÜREÇ DEVAM ETMEMİZİ EMREDİYOR

Altay'da Başkan Sinan Kanlı yönetimi ibra edilirken, üyeler Sinan Kanlı'nın göreve devam etmesi yönünde tezahüratlar yaptı. İlk etapta bu talebi kabul etmeyen Kanlı, başkan adayının çekilmesi üzerine şöyle konuştu:

"Yasal süreç devam etmemizi emrediyor, devam edeceğiz. Kenara çekilemezdim. Güven tazelemiş olduk. Doğru bir yönetim buluna kadar her türlü buradayız. Ancak herkesin bu sürece destek olması lazım. Efsane olacaksak hep beraber olacağız." Kanlı, kongrede şimdiye kadar yaptığı harcamalar için kulübe bağış makbuzu verdi."

FIFA DOSYALARI KAPIDA

Altay'ın toplam borcu 967 milyon 898 bin TL olarak açıklandı. Kulübün 1 Ocak'ta iki, 8 Ocak'ta iki olmak üzere dört FIFA dosyası çözülmezse toplam 18 puan silme ve küme düşürülme cezası alacağı açıklandı. Mevcut kadroda 7 futbolcunun alacakları nedeniyle kulübe ihtarname yolladığı bildirildi.