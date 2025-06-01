Altay'ın Yeni Teknik Direktörü Tuna Üzümcü: 'Köklü Değişime İhtiyacımız Var'

Altay'ın Yeni Teknik Direktörü Tuna Üzümcü: 'Köklü Değişime İhtiyacımız Var'
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3. Lig ekiplerinden Altay'da başkan Yüksel Gürüz ile ön protokol imzalayan teknik direktör Tuna Üzümcü, kulübün köklü bir değişime ihtiyacı olduğunu vurguladı. Son yıllarda yaşanan başarısızlıkları ve gelecek sezon planlamalarını ele alan Üzümcü, Altay'ın bu kötü gidişe dur demesi gerektiğini ifade etti.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da Başkan Yüksel Gürüz'ün kongre öncesi ön protokol yaptığı Teknik Direktör Tuna Üzümcü, göreve başlayacağı günü iple çekiyor. Başkan Gürüz'le sürekli temas halinde olduğunu ve yeni sezon planlamalarına başladıklarını dile getiren genç teknik adam, "Altay'ın köklü bir değişime, yenilenmeye ihtiyacı vardı. Son yıllarda yaşanan travmalar ortada. Süper Lig'den 3'üncü Lig'e düşen bir kulüp. Son 4 sezonda 3 kez küme düşmüş, sadece 1 kez kümede kalmış bir takım. Onu da biz başardık. O dönemde de neler yaşadığımızı herkes biliyor. Benden sonra Altay'da 3 başkan, 6 teknik direktör çalıştı" dedi.

Kulüpten ayrılışı sırasında kendisine sabırsız davranıldığını ifade eden Tuna Üzümcü, "Altyapımızdan çıkan gençlerin zamana ihtiyacı vardı. Bu sezon 2'nci Lig'de de başarısız bir yıl geçirildi. Artık 3'üncü Lig'de Altay'ın bu kötü gidişe dur demesi; yenilenerek kendisine yakışan liglere yelken açması gerekiyor. Yönetimin kadroyu koruyup transferin önünü açma planı var. Altay'ı 1'inci Lig'de tutmuş bir teknik ekibiz. Yine zorlu bir süreç bizi bekliyor. Başarı sadece bizimle değil, taraftarlarla, futbolcularla, teknik ekip ve yönetimle gelir. Köklü değişimlerin Altay'a iyi geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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