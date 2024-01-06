1'inci Lig'de son iki maçını kazanıp devre arasına 8 panla son sırada giren Altay, genç stoper Hikmet Çolak'ı profesyonel yaptı. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yapamayan ve mevcut oyuncularıyla da yollarını ayırmak zorunda kalan Siyah-beyazlılar, 1.95 boyundaki 18 yaşındaki futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Altay Genel Müdürü Atakan Atalay, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Hikmet'in ailesiyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Atakan Atalay, "Genç oyuncumuz Hikmet Çolak geçtiğimiz sezon itibariyle A takım ile antrenmanlara katılmaya başladı. Gelecekte profesyonel futbol A takımımızın başarılarında önemli rol oynayacağına inanıyoruz. Altay altyapısı ile Türkiye'nin futbolcu fabrikası olduğunu her zaman göstermeye devam ediyor" dedi.

Genç futbolcu Hikmet Çolak ise uzun yıllar Altay formasını terletmeyi hedeflediğini söyledi. Çok mutlu olduğunu dile getiren genç savunmacı, "En başından beri tam olarak bu anın hayalini kurduğumu söyleyebilirim. Bana değer veren kulübümüze, başkanımıza, yönetim kurulumuza, teknik ve idari kadromuza, tüm hocalarımıza, altyapı hocalarıma, futbolcu abilerime, altyapımızda bulunan tüm futbolcu kardeşlerime, kulüp personellerimize üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllar büyük Altay forması giyerek nice başarılar yaşamayı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlıların vitrine çıkaracağı 18 yaşındaki 1.95 boyundaki Hikmet, Fransa'ya transferi gündemde olan Efe Sarıkaya'yla birlikte U19 Milli Takım'ın 19 Ocak Cuma günü Antalya'da Ürdün ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasının aday kadrosuna davet edilmişti.