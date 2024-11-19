Üye Girişi
Haberler

Altay, Futbol Şubesini Vahdettin Heyal'e Devrediyor

Altay, Futbol Şubesini Vahdettin Heyal'e Devrediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in köklü kulübü Altay, futbol şubesini iş insanı Vahdettin Heyal'e devretmek üzere anlaşma sağladı. Devir işlemleri için hazırlan protokol, federasyon ve bakanlık onayına sunulacak.

Altay'da futbol şubesinin iş insanı Vahdettin Heyal'e devredilmek üzere anlaşma sağlandığı ifade edildi.

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, şirketleşme kararı aldıktan birçok yatırımcı ile görüştü. Bu süreçte son olarak iş insanı Vahdettin Heyal ile masaya oturan siyah-beyazlı kulüp, devir işlemleri için el sıkıştı. Kulüp binasında toplanan camianın önemli isimleri hazırlanan protokolü İstanbul'daki Heyal'a gönderdi ve taraflar arasında anlaşma sağlandı. Aylar önce Altaylılar tarafından kurulan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi, önümüzdeki günlerde Vahdettin Heyal tarafına devredilecek. Daha sonra ise siyah-beyazlı kulüp ve şirket arasında devir sözleşmesi imzalanacak. Bu işlemler tamamlandıktan sonra devir sözleşmesi Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın onayına sunulacak.

Federasyon ve bakanlıktan kolaylık bekleniyor

Futbol şube devir işlemlerinin yeni bir sezon başlamadan önce yapılması gerektiği ifade edilirken federasyon ve bakanlığın şirketleşmeye teşvik etme amacıyla bu konuda kulüplere kolaylık sağlayabileceği bildirildi. Bir pürüz çıkmaması durumunda ise siyah-beyazlıların yeni patronu Vahdettin Heyal olacak. Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker de yaşanan bu durumla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Yatırımcımız ile protokol hazırlandı ve mutabık kalındı. Bundan sonra yasal işlemler sürecek ve süreç hakkında bilgilendirmeler yatırımcımız ve kulüp tarafından ortak yapılacaktır" dedi.

"Zorlu bir sürece girmiş durumdayız"

Altay'da futbol şubenin yeni patronu olmaya hazırlanan iş insanı Vahdettin Heyal, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Değerli Büyük Altaylılar, zorlu bir sürece girmiş durumdayız. Popülist politikalarla günü kurtaracak başarılar peşinde koşmak yerine Altay efsanesinin nesilden nesle taşımak için sabırla acı reçeteye katlanacağız. İlk önceliğimiz takımı mevcut ligde tutmak. Çünkü düşmek kolay çıkmak zor. Bunu yaparken eş zamanlı olarak Altay'ın geleceğini hep birlikte el ele, gönül birliği ile yorulmadan, bıkmadan inşa edeceğiz. Bu süreçte yapıcı her görüşünüze ve fikrinize ihtiyacımız bulunmakta." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük

Zelenski ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu

 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru

Davada bakanlık avukatının sorulmasını istemediği soru
Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı

Her fırsatta "tasarruf" diyen Şimşek'i küplere bindirecek ihale
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

SON DAKİKA! Ukrayna Rusya'ya mı saldırdı? Ukrayna Rusya'ya neden saldırdı? Bahar bu akşam var mı? 19 Kasım Bahar dizisi 25. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! 19 Kasım Salı Gelinim Mutfakta Yarışmasının Kazananı Kim Oldu? Jaguar logosunu değiştirdi mi? Jaguar'ın yeni logosu nasıl? SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Spotify neden açılmıyor, sorun ne? ABD Merkez Bankası Aralık ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yeni banknotlar ne zaman çıkacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 19 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı? KPSS LİSANS BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI! KPSS lisans yeni branş bazında sıralama sonuçları açıklandı mı? KPSS sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.