Altay, Fethiyespor Maçıyla İç Sahadaki Galibiyet Özlemine Son Vermek İstiyor

Evindeki son galibiyetini 23 Şubat'ta Giresunspor'u 1-0 yenerek elde eden Altay, hafta sonu oynanacak müsabakada Fethiyespor'u mağlup ederek uzun bir aradan sonra taraftarının önünde kazanmayı hedefliyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta aldığı 1 beraberlik, 1 galibiyetle sezona iyi bir giriş yapan Altay, daha sonra yaşadığı üst üste iki mağlubiyetle düşüşe geçti. Yaşanan bu durum üzerine harekete geçen teknik direktör Gökhan Karaaslan, antrenmanlarda gerekli uyarıları yapmasının yanı sıra hafta sonu oynanacak Fethiyespor müsabakası öncesinde siyah-beyazlı takıma yoğun bir program uyguladığı kaydedildi. Oyuncularla yaptığı toplantıda taraftarlarının önünde uzun süredir maç kazanılmadığını hatırlatan genç teknik adam, oyuncularına bu hafta sorumluluk almaları gerektiğini ve iç sahadaki 3 puan hasretini dindirmeleri gerektiğini ifade ettiği öğrenildi.

İç sahadaki son galibiyet 23 Şubat'ta

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon 23 Şubat'ta oynanan Giresunspor (1-0) mücadelesinde alan Altay, daha sonra evinde oynadığı 7 karşılaşmada 6 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Bu süreçte kalesinde 19 gol görüp, sadece 1 gol atabilen siyah-beyazlılar, bu kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. Hafta sonu oynanacak Fethiyespor müsabakasında rakibini mağlup ederek iç sahadaki 7 maçlık kötü gidişatı durdurmak isteyen Altay, bu galibiyetle birlikte de yaklaşık 220 günlük aradan sonra taraftarın evine mutlu bir şekilde yollamış olacak. - İZMİR