Haberler

Altay, evinde Gemlik Sümerbey'e 2-1 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altay, evinde Gemlik Sümerbey'e 2-1 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini aldı
Güncelleme:
+16 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup 3. haftasında Altay, evinde Gemlik Sümerbey'e 2-1 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini aldı. 55'te Oktay'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Altay, transfer yasağına rağmen genç kadrosuyla mücadeleyi bırakmadı; haftaya Bucaspor 1928'e konuk olacak.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta ilk 2 maçından 1'er puanla ayrıldıktan sonra evinde Gemlik Sümerbey'e 2-1 mağlup olan Altay, sezonun 3'üncü haftasında ilk yenilgisini almanın üzüntüsünü yaşadı.

İzmir'e 6 puanla gelen formda rakibi karşısında 5'inci dakikada geriye düşen siyah-beyazlılar, yediği erken golün şokunu atlatıp 9'uncu dakikada Salih'le skora denge getirmesine rağmen 39'uncu dakikada kalesinde bir gol daha görerek sahadan eli boş ayrıldı.

Altay, orta saha oyuncusu Oktay'ın 55'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalarak, puan mücadelesi verse de istediğine ulaşamadı. Transfer yasağı nedeniyle tamamı altyapısından yetişen genç kadrosuyla savaşan İzmir temsilcisi, aldığı mağlubiyete rağmen son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmayarak alkış topladı. Siyah-beyazlılar bu hafta deplasmanda Bucaspor 1928'in konuğu olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ICE görevlisi göçmen genci kurşun yağmuruna tuttu! Ülke karıştı

ABD'yi ayağa kaldıran olay! Başrolde yine ICE var
Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama

Adana'da korkutan deprem! Bakan Çiftçi'den ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor'un koreografisinde ne yazıyor? İşte o cümlenin anlamı

Amedspor'un koreografisinde ne yazıyor? İşte o cümlenin anlamı

Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi

Dün geceye damga vuran olay! Herkes ağzı açık izledi
Amedspor tribünlerinde Türk bayrakları dalgalandı

5 gollü şahane maça damga vuran görüntüler!

İstanbul'u karıştıran 'zehirlenme' iddiası! Paylaşımı yapan kişi gözaltına alındı

İstanbul'u ayağa kaldıran iddia! Polis ekipleri hemen harekete geçti
Adana'da 5 büyüklüğünde deprem

Adana'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Suriye'de korkutan gece! Mühimmat deposunda art arda patlamalar

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Gökyüzü bir anda alev topuna döndü
Türkiye'nin Ege'deki yeni taktiği Atina'yı alarma geçirdi! Yunan pilotlara talimat verildi

Yeni taktik Yunan'ın planlarını altüst etti