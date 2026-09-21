Altay, evinde Gemlik Sümerbey'e 2-1 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta ilk 2 maçından 1'er puanla ayrıldıktan sonra evinde Gemlik Sümerbey'e 2-1 mağlup olan Altay, sezonun 3'üncü haftasında ilk yenilgisini almanın üzüntüsünü yaşadı.

İzmir'e 6 puanla gelen formda rakibi karşısında 5'inci dakikada geriye düşen siyah-beyazlılar, yediği erken golün şokunu atlatıp 9'uncu dakikada Salih'le skora denge getirmesine rağmen 39'uncu dakikada kalesinde bir gol daha görerek sahadan eli boş ayrıldı.

Altay, orta saha oyuncusu Oktay'ın 55'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalarak, puan mücadelesi verse de istediğine ulaşamadı. Transfer yasağı nedeniyle tamamı altyapısından yetişen genç kadrosuyla savaşan İzmir temsilcisi, aldığı mağlubiyete rağmen son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmayarak alkış topladı. Siyah-beyazlılar bu hafta deplasmanda Bucaspor 1928'in konuğu olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı