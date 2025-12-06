Altay, Eskişehir Anadolu Spor'u 2-0 Mağlup Etti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay evinde Eskişehir Anadolu Spor'u 2-0 yenerek derin bir nefes aldı. Siyah-beyazlılar, maçın 13'üncü dakikasında tecrübeli oyuncusu Özgür Özkaya'nın golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi bu skorla tamamladı. Altay, dakikalar 58'i gösterdiğinde Ünal'la farkı ikiye çıkaran golü attı: 2-0. Altay, kalan dakikalarda sonuç değişmeyince kritik bir galibiyete imza attı. Bu sonucun ardından İzmir ekibi 9 puana yükseldi. Eskişehir Anadolu Spor ise 12 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor