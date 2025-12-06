Haberler

Altay, Eskişehir Anadolu Spor'u 2-0 Mağlup Etti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Altay, evinde oynadığı Eskişehir Anadolu Spor maçını 2-0'lık skorla kazanarak kümede kalma umutlarını artırdı. İlk yarıda Özgür Özkaya'nın golüyle öne geçen Altay, ikinci yarıda Ünal'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay evinde Eskişehir Anadolu Spor'u 2-0 yenerek derin bir nefes aldı. Siyah-beyazlılar, maçın 13'üncü dakikasında tecrübeli oyuncusu Özgür Özkaya'nın golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi bu skorla tamamladı. Altay, dakikalar 58'i gösterdiğinde Ünal'la farkı ikiye çıkaran golü attı: 2-0. Altay, kalan dakikalarda sonuç değişmeyince kritik bir galibiyete imza attı. Bu sonucun ardından İzmir ekibi 9 puana yükseldi. Eskişehir Anadolu Spor ise 12 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
