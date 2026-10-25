Altay deplasmanda Balıkesirspor'a 5-0 yenildi, son 2 maçta 9 gol yedi

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta büyük zorluklarla başladığı sezonun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak topladığı 9 puanla play-off için umutlanan Altay, son 2 maçında hezimete uğradı. Geçen hafta evinde Eskişehirspor'a 4-1 yenilen siyah-beyazlılar, dün Soma'da oynadığı Balıkesirspor karşılaşmasından 5-0'lık mağlubiyetle ayrılarak taraftarını üzdü. İlk 6 haftada kalesinde 5 gol gören siyah-beyazlı ekip, son 2 müsabakada yüksek bütçeli iki rakibinden toplam 9 gol yedi.

Transfer yasağı sürmesi nedeniyle 20 yaş ortalamasına sahip altyapı patentli kadrosuyla mücadele eden İzmir temsilcisi, ligin favori ekiplerine direnemedi. Eskişehirspor randevusunda ilk yarıyı 1-0 önde kapatıp, daha sonra bireysel hatalar nedeniyle üst üste goller yiyerek sahadan eli boş ayrılan Altay, Balıkesirspor deplasmanında henüz 6'ncı dakikada geriye düşüp, ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. İkinci devrede kalesinde 3 gol daha gören Altay, evine yenilgiyle döndü.

TUNA ÜZÜMCÜ: YAKIŞMAYAN BİR MAĞLUBİYET ALDIK

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, Balıkesirspor karşısında haftalardır ortaya koydukları mücadeleye yakışmayan bir yenilgi aldıklarını ifade ederek, "Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında iki duran toptan yediğimiz goller, takımımızın moralini ve oyun disiplinini olumsuz etkiledi. Sonrasında yaptığımız bireysel hatalarla rakibimize fırsatlar verdik ve sahadan istemediğimiz bir sonuçla ayrıldık. Genç bir takımız ancak bunu hatalarımızın arkasına sığınmak için bir gerekçe olarak görmememiz gerekiyor. Bu süreçte önemli olan, yaşadıklarımızdan doğru dersleri çıkararak aynı hataları tekrarlamamak" dedi.

Teknik patron Üzümcü şöyle devam etti: "Ligin bütçesi yüksek rakiplerinden biriyle oynadığımız bu karşılaşmayı, skorun ötesinde gelişimimiz açısından önemli bir tecrübe olarak değerlendirmek zorundayız. Önümüzde uzun bir lig maratonu var. Bu süreçte hatalarımızı en aza indirerek kaybettiğimiz özgüveni ve ivmeyi yeniden kazanmak, kaybetmeme alışkanlığını oluşturmak ve mücadelemizi sonuçlara yansıtmak için çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Altay taraftarının beklentilerinin ve taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. Onların fedakarlığının karşılığını sahada vermek zorundayız. Bugün bunu başaramadığımız için çok üzgünüm."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı