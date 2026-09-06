Haberler

Altay, Denizli İdmanyurdu ile 1-1 Berabere Kaldı

Altay, Denizli İdmanyurdu ile 1-1 Berabere Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ilk hafta maçında Altay, sahasında Denizli İdmanyurdu 1959 ile karşılaştı. Altay'ın golünü 21. dakikada Arif atarken, Denizli ekibinin golünü 77. dakikada penaltıdan Mustafa Arda kaydetti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Oğuzhan Demir, Hakan Balkan, Selahattin Bilal Özkan

ALTAY: Ulaş – Anıl Serhan, Arif, Ahmet Yakup, Nurullah Efe (Dk. 82 Efe Pehlivan), İsa Toygar (Dk. 82 Caner), Oktay (Dk. 57 Osman), Mert (Dk. 57 Mehmet Nur), İbrahim, Ali (Dk. 63 Emirhan), Onur

DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SK: Umutcan - Alperen, Şevket, Nazmi, Emirhan, Mehmet (Dk. 68 Tolga), Yavuz Selim (Dk. 46 Mahmut), Mustafa Arda, Atakan (Dk. 87 Ömer Arda), Emre (Dk. 87 Tusan), Bora (Dk. 68 Abdulkadir)

GOLLER: Dk. 21 Arif (Altay), Dk. 77 (Pen) Mustafa Arda ( Denizli İY)

SARI KARTLAR: Nurullah Efe, Ahmet Yakup, Mert, Anıl Serhan (Altay), Atakan, Mahmut, Alperen ( Denizli İY)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ilk hafta mücadelesinde Altay evinde Denizli İdmanyurdu 1959 ile 1-1 berabere kaldı. Altay'ın golünü 21'inci dakikada Arif, Denizli ekibinin golünü 77'nci dakikada penaltıdan Mustafa Arda attı.

13'üncü dakikada ev sahibi ekipten Anıl'ın sağdan kullandığı kornerde Mert kafayı vurdu, Denizli savunmasında Şevket topu çizgiden çıkardı.

15'inci dakikada Altaylı İbrahim'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ali'nin yerden vuruşunda kaleci Umutcan üzerine gelen topu kontrol etti.

21'inci dakikada Altay öne geçti. Sağdan Mert'in ortasında arka direkteki Ali'nin kafayla çevirdiği topa kale önünde Arif ayak koydu: 1-0.

İlk yarı Altay'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

77'nci dakikada Denizli İdmanyurdu penaltı kazandı. Ceza sahasında Ahmet, arkadan müdahale yaparak Mahmut'u indirince hakem Oğuzhan Demir beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Mustafa Arda, skora denge getirdi: 1-1.

Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Filenin Sultanları yine Avrupa'nın zirvesinde! Üst üste 2. kez şampiyon

Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu!
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler

Şampiyonluk sonrası Eda'dan tarihi sözler
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar

Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat Kılıç’ın 8 yıllık aşkından yürek yakan sözler: Beni hasretine mahkum ettin

Cansız bedenini o bulmuştu: Serhat Kılıç'ın 8 yıllık aşkından acı veda
Barcelona'nın acıması yok! Rakibi perişan ettiler

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi

Netanyahu'dan ABD'nin "terörist" dediği İsraillilere geri çekilme emri
Melissa Vargas kendini tutamadı! Cansu'ya sarılıp hıçkıra hıçkıra ağladı

Vargas'ın hıçkıra hıçkıra ağladığı anlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları’na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon sultanlara tebrik

KKTC'deki gemi kazasındaki arama-kurtarma çalışmalarında 6. naaşa ulaşıldı

Girne'deki gemi faciasında can kaybı yükseldi
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Güne damga vuran görüntü