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Altay'dan Ali Solmaz'a Başarılı Ameliyat

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Altay, U19 takımından A takıma dahil olan sağ bek Ali Solmaz'ın çapraz bağlarını koparması sonucu başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı. Genç futbolcu, Menemen FK ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.

Altay, yaz döneminde U19 takımından A takıma dahil edilen sağ bek Ali Solmaz'ın ameliyat olduğunu açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesinde gerçekleştirilen hazırlıklarda sakatlanan Ali Solmaz ameliyat oldu. Siyah-beyazlıların Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Menemen FK ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlık yaşayan 19 yaşındaki oyuncu, müsabakaya devam edememişti. Daha sonra yapılan tetkikler sonucunda çapraz bağlarını kopardığı tespit edilen Ali Solmaz'ın başarılı bir operasyon geçirdiği duyuruldu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde antrenman müsabakasında talihsiz bir sakatlık geçiren futbolcumuz Ali Solmaz'ın ön çapraz bağ ve menisküs tamir ameliyatı kulübümüzün doktoru olan Volkan Eryuva tarafından başarılı bir operasyonla gerçekleşmiştir" ifadelerini kullanıldı.

Altay'ın kupadaki rakibi Karaman FK

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'ın Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu. İzmir ekibi, Türkiye Kupası 2. Tur'unda Karaman FK ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka tarihinin henüz kesinleşmediği ifade edilirken 8, 9 ya da 10 Ekim'de oynanması bekleniyor. Zorlu karşılaşma, Altay'ın ev sahipliğinde Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın kesin tarihi ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ameliyat Menemen Futbol Sağlık Altay izmir Spor

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