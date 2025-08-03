Altay'da Yönetimsel Kriz ve Maddi Sorunlar Derinleşiyor
3. Lig 4. Grup takımlarından Altay, maddi sorunlar ve yönetimsel sıkıntılar nedeniyle zor bir dönem geçiriyor. Yeni başkan Yüksel Gürüz'ün iki ayda yönetimi kaybetmesi, transfer yasaklarının devam etmesi ve takımdan ayrılan futbolcular kulübü çalkantılı bir süreçte bıraktı. Afyon kampı ertelendi, kongre hazırlıkları hızlandı.
Altay'da 28 Mayıs'taki genel kurul öncesi prensip anlaşmasına varılan Teknik Direktör Tuna Üzümcü göreve başlamadan istifasını açıkladı. Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu kadrodan ayrılırken, Üzümcü'nün yerine göreve getirilen teknik patron Ramazan Kurşunlu genç ağırlıklı kadroyu lige hazırlamak zorunda kaldı. İzmir ekibinde sakatlığı nedeniyle futbolu bırakma kararı alan 39 yaşındaki Deniz Kadah'ın yanı sıra Onur Efe, Yunus Efe, Kuban, Ali, Yusuf, Arda ve Emre yuvadan uçtu. Bu gelişmeler üzerine ikinci kez yönetime talip olan Sinan Kanlı, imza kampanyası başlatarak kongre kararı alınmasına öncülük etti. Altay'da 16 Ağustos'ta yapılacak seçim öncesi puan silme cezaları kapıya dayandı.
AFYON KAMPI ERTELENDİ
Altay'ın dün başlaması gereken Afyonkarahisar kampı kulüpte yaşanan yönetimsel sorunlar nedeniyle ertelendi. Siyah-beyazlıların bir hafta daha kendi tesislerinde antrenmanlarına devam edeceği bildirildi. İzmir ekibinin 18 Ağustos'ta başlaması planlanan Kırgızistan kampı gündemden çıktı. Yönetime talip olup, adli bir olaya karışması nedeniyle kendisi yerine başka bir başkan adayı belirlemeye hazırlanan Sinan Kanlı ve 2 ay önce yolların ayrıldığı Eski Kulüp Müdürü Atakan Atalay'ın kulüpte çalışmalara başladığı öğrenildi. Kanlı ve Atalay'ın öncelikle FIFA dosyalarını çözüp puan silme cezalarının önüne geçmek için mesaiye başladığı ifade edildi. Altay'a son olarak eski futbolculardan Edin Cocalic'in alacağı nedeniyle 6 puan silme cezası çıktığı öğrenilmişti.