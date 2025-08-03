Altay'da Yönetimsel Kriz ve Maddi Sorunlar Derinleşiyor

Altay'da Yönetimsel Kriz ve Maddi Sorunlar Derinleşiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Lig 4. Grup takımlarından Altay, maddi sorunlar ve yönetimsel sıkıntılar nedeniyle zor bir dönem geçiriyor. Yeni başkan Yüksel Gürüz'ün iki ayda yönetimi kaybetmesi, transfer yasaklarının devam etmesi ve takımdan ayrılan futbolcular kulübü çalkantılı bir süreçte bıraktı. Afyon kampı ertelendi, kongre hazırlıkları hızlandı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay, yeni sezon öncesi maddi sorunlar ve yönetimsel sıkıntılarla karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisinde 28 Mayıs'ta göreve gelen Yüksel Gürüz başkanlığındaki yönetimin ömrü sadece 2 ay sürdü. Kulübün 2022'de başlayan transfer yasağının 3 dönem daha uzadığı ortaya çıkarken, Gürüz ve yönetimi kısa sürede tepki çekerek seçime gitmek zorunda kaldı. Başkan Gürüz özellikle sosyal medya paylaşımları nedeniyle eleştirilirken, yatırımcı Vahdettin Heyal'in iki kez çekildiğini açıklaması ve takımdaki ayrılıklar yönetimin sonu oldu. Üst üste 2 kez küme düşerek 8 yıl sonra 3'üncü Lig'e dönen Altay yine çalkantılı bir döneme girdi.

Altay'da 28 Mayıs'taki genel kurul öncesi prensip anlaşmasına varılan Teknik Direktör Tuna Üzümcü göreve başlamadan istifasını açıkladı. Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu kadrodan ayrılırken, Üzümcü'nün yerine göreve getirilen teknik patron Ramazan Kurşunlu genç ağırlıklı kadroyu lige hazırlamak zorunda kaldı. İzmir ekibinde sakatlığı nedeniyle futbolu bırakma kararı alan 39 yaşındaki Deniz Kadah'ın yanı sıra Onur Efe, Yunus Efe, Kuban, Ali, Yusuf, Arda ve Emre yuvadan uçtu. Bu gelişmeler üzerine ikinci kez yönetime talip olan Sinan Kanlı, imza kampanyası başlatarak kongre kararı alınmasına öncülük etti. Altay'da 16 Ağustos'ta yapılacak seçim öncesi puan silme cezaları kapıya dayandı.

AFYON KAMPI ERTELENDİ

Altay'ın dün başlaması gereken Afyonkarahisar kampı kulüpte yaşanan yönetimsel sorunlar nedeniyle ertelendi. Siyah-beyazlıların bir hafta daha kendi tesislerinde antrenmanlarına devam edeceği bildirildi. İzmir ekibinin 18 Ağustos'ta başlaması planlanan Kırgızistan kampı gündemden çıktı. Yönetime talip olup, adli bir olaya karışması nedeniyle kendisi yerine başka bir başkan adayı belirlemeye hazırlanan Sinan Kanlı ve 2 ay önce yolların ayrıldığı Eski Kulüp Müdürü Atakan Atalay'ın kulüpte çalışmalara başladığı öğrenildi. Kanlı ve Atalay'ın öncelikle FIFA dosyalarını çözüp puan silme cezalarının önüne geçmek için mesaiye başladığı ifade edildi. Altay'a son olarak eski futbolculardan Edin Cocalic'in alacağı nedeniyle 6 puan silme cezası çıktığı öğrenilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump'ın Gazze yalanı ifşa oldu: 60 milyon dolar dedi, 3 milyon çıktı

Trump'ı köşeye sıkıştıran haber! Büyük Gazze yalanı ifşa oldu
Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra faaliyete geçti

500 yıl sonra korkulan oldu! 8.8'lik depremle faaliyete geçti
Avukatı, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verdi

Avukatı, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verdi
Uyuşturucudan 7 yıl hapis yatan doktorun suçsuz olduğu anlaşıldı

Yıllarca hapis yatan doktorun suçsuz olduğu anlaşıldı
Eski AK Partili ilçe başkanı Şaban İş kazada hayatını kaybetti

Eski AK Partili başkan kazada hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinin mehir talebi imamı da şaşırttı: Damat sen ne diyorsun bu işe?

Gelinin mehir talebi imamı da şaşırttı: Damat sen ne diyorsun bu işe?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.