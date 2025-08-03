Altay'da Yönetimsel Kriz ve Maddi Sorunlar Derinleşiyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay , yeni sezon öncesi maddi sorunlar ve yönetimsel sıkıntılarla karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisinde 28 Mayıs'ta göreve gelen Yüksel Gürüz başkanlığındaki yönetimin ömrü sadece 2 ay sürdü. Kulübün 2022'de başlayan transfer yasağının 3 dönem daha uzadığı ortaya çıkarken, Gürüz ve yönetimi kısa sürede tepki çekerek seçime gitmek zorunda kaldı. Başkan Gürüz özellikle sosyal medya paylaşımları nedeniyle eleştirilirken, yatırımcı Vahdettin Heyal'in iki kez çekildiğini açıklaması ve takımdaki ayrılıklar yönetimin sonu oldu. Üst üste 2 kez küme düşerek 8 yıl sonra 3'üncü Lig'e dönen Altay yine çalkantılı bir döneme girdi.

Altay'da 28 Mayıs'taki genel kurul öncesi prensip anlaşmasına varılan Teknik Direktör Tuna Üzümcü göreve başlamadan istifasını açıkladı. Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu kadrodan ayrılırken, Üzümcü'nün yerine göreve getirilen teknik patron Ramazan Kurşunlu genç ağırlıklı kadroyu lige hazırlamak zorunda kaldı. İzmir ekibinde sakatlığı nedeniyle futbolu bırakma kararı alan 39 yaşındaki Deniz Kadah'ın yanı sıra Onur Efe, Yunus Efe, Kuban, Ali, Yusuf, Arda ve Emre yuvadan uçtu. Bu gelişmeler üzerine ikinci kez yönetime talip olan Sinan Kanlı, imza kampanyası başlatarak kongre kararı alınmasına öncülük etti. Altay'da 16 Ağustos'ta yapılacak seçim öncesi puan silme cezaları kapıya dayandı.

AFYON KAMPI ERTELENDİ

Altay'ın dün başlaması gereken Afyonkarahisar kampı kulüpte yaşanan yönetimsel sorunlar nedeniyle ertelendi. Siyah-beyazlıların bir hafta daha kendi tesislerinde antrenmanlarına devam edeceği bildirildi. İzmir ekibinin 18 Ağustos'ta başlaması planlanan Kırgızistan kampı gündemden çıktı. Yönetime talip olup, adli bir olaya karışması nedeniyle kendisi yerine başka bir başkan adayı belirlemeye hazırlanan Sinan Kanlı ve 2 ay önce yolların ayrıldığı Eski Kulüp Müdürü Atakan Atalay'ın kulüpte çalışmalara başladığı öğrenildi. Kanlı ve Atalay'ın öncelikle FIFA dosyalarını çözüp puan silme cezalarının önüne geçmek için mesaiye başladığı ifade edildi. Altay'a son olarak eski futbolculardan Edin Cocalic'in alacağı nedeniyle 6 puan silme cezası çıktığı öğrenilmişti.