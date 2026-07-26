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Altay'da teknik ekip belirsiz

Altay'da teknik ekip belirsiz
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TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da yönetim oluşturma çabası içine giren ancak isimleri gizli tutulan çalışma grubunun 31 Temmuz'a kadar olumlu ya da olumsuz bir sonuç açıklayacağı duyurulurken, yönetimsel belirsizlik nedeniyle yeni sezon hazırlıklarına başlayamayan siyah-beyazlılarda...

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da yönetim oluşturma çabası içine giren ancak isimleri gizli tutulan çalışma grubunun 31 Temmuz'a kadar olumlu ya da olumsuz bir sonuç açıklayacağı duyurulurken, yönetimsel belirsizlik nedeniyle yeni sezon hazırlıklarına başlayamayan siyah-beyazlılarda teknik ekibin kaderi de netleşmedi.

Geçen sezon İzmir temsilcisini kümede tutmayı başaran teknik direktör Mehmet Can Karagöz'ün sözleşmesi sona ererken, genç teknik adamın takımın başında kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Yarın topbaşı yapması planlanan siyah-beyazlı ekibin, teknik direktör belirsizliği nedeniyle sahaya inmesinin gecikebileceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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