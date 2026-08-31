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Altay'da Onur Efe yuvaya dönmüyor, Gaziemir Spor'la yola devam

Altay'da Onur Efe yuvaya dönmüyor, Gaziemir Spor'la yola devam
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Altay'da sezon öncesi kadrodan ayrılan Onur Efe'nin, Gaziemir Spor ile anlaştığı ve lisans işlemlerinin tamamlanacağı belirtildi. Geçen sezon bahis soruşturması nedeniyle ceza alan futbolcunun yuvaya dönmeyeceği ifade edilirken, takımda genç oyuncuların ayrıldığı ve bazı tecrübeli isimlerin idmanlara çıkmadığı kaydedildi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü sezonun ilk maçında Denizli İdmanyurdu'nu konuk edecek Altay'da takımdan ayrılan Onur Efe'nin (24) yuvaya dönmeyeceği ifade edildi. Yaz döneminde ligin yeni ekiplerinden Gaziemir Spor'la el sıkışan tecrübeli sağ kanat oyuncusunun ön protokol imzaladığı Gaziemir ekibinden ödeme aldığı ve hafta içinde lisans işlemlerinin tamamlanacağı ifade edildi.

Geçen sezon öncesi Altay'dan ayrılıp son anda takıma dönen Onur Efe, bahis soruşturmasında 12 aylık hak mahrumiyeti cezası alıp sezonu kapatmıştı. Altay'da Emre Tangeldi, Hikmet Çolak, Yunus Efe Sarıkaya, Ege Parmaksız gibi gençler takımdan ayrılmıştı. İdmanlara çıkmayan Özgür, Ceyhun, Sefa, Deniz gibi tecrübeli futbolcuların takıma dönmesinin de zor olduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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