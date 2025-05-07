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Altay'da Olağan Genel Kurul Tarihi Açıklandı: Borç Yükü Tartışma Konusu

Altay'da Olağan Genel Kurul Tarihi Açıklandı: Borç Yükü Tartışma Konusu
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3'üncü Lig'e düşen Altay Kulübü'nde olağan genel kurul 21 Mayıs'ta yapılacak. Genel kurulda eski başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun ibrası da görüşülecek. Kulübün büyük borç yükü ve geçmiş yönetim tartışmaları gündemde.

3'üncü Lig'e 1 milyar TL'ye yakın borç yüküyle düşen Altay'da yönetim olağan genel kurul tarihini açıklarken, kongrenin gündem maddelerinde eski başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun ibrası da yer aldı. Kulüp Başkanı Süleyman Özkaral'ın yeniden aday olmayacağı kongrenin tarihi 21 Mayıs Çarşamba günü olarak belirlenirken, ilk toplantıda çoğunluk sağlanmazsa siyah-beyazlıların yeni yönetimi 28 Mayıs Çarşamba günü belirlenecek. Genel kurulda Ekmekçioğlu ve yönetimini kapsayan ibra kongresinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı masaya yatırılacak. Geçen yıl kulübün şirketleşme hazırlıkları sırasında üyelikten çıkarılan isimlerin ibra kongresinde oy kullanıp kullanmayacağı belirsizliğini koruyor.

Altay'da 2016-2022 yılları arasında başkanlık koltuğuna oturup, siyah-beyazlı kulübü 3'üncü Lig'den Süper Lig'e taşıyan Özgür Ekmekçioğlu, 28 Nisan 2022'de yapılan olaylı kongrede ibra edilerek başkanlık görevinden ayrılmıştı. Genel kurulda çıkan olaylarda darp edilen 2 kulüp üyesi, salonda kongrenin iptal edildiğinin anons edilmesi üzerine pek çok üyenin ibra maddesi oylanmadan salondan ayrıldığını savunarak dava açmış ve mahkeme ibra maddesinin yeniden oylanmasına karar vermişti. Büyük borç yükü ve transfer yasağı nedeniyle 3 yılda 3 kez küme düşen Altay'da Özgür Ekmekçioğlu kulübü borç batağına sürüklemekle suçlanırken, güçlü bir başkan adayı çıkaramayan camianın şirketleşme hamlesi de sonuç vermedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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