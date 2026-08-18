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Altay'da İbrahim Kıravi Geri Döndü, Kayyım Beklentisi Eylüle Kaldı

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Altay'da yönetim belirsizliği sürerken, temmuzda alacağı için ihtar çeken İbrahim Kıravi takıma döndü. Geçen sezon 15 maçta 1 gol atan oyuncu çalışmalara başladı. Sözleşmesi biten Onur Efe'nin durumu belirsizken, takım 17 eksikle antrenmanlara başladı. Kayyım ataması eylülü bulacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Altay'da yönetim belirsizliği sürerken temmuz ayında alacakları için kulübe ihtar çeken İbrahim Kıravi takıma döndü. Geçen sezon ligde 15 maçta forma giyerek 1 gol atan İbrahim yeniden takımla çalışmalara başlarken, sözleşmesi bittikten sonra Gaziemir Spor'la antrenmanlara çıkan Onur Efe'nin durumu belirsiz. Antrenmanlara geçen sezondan 17 eksikle başlayan Altay'da sözleşmesi biten Ali Kızılkuyu takıma katılmıştı. Son 3 kongrede başkan adayı çıkmayınca yönetimin kayyım talebinde bulunduğu Altay'da adli tatil nedeniyle kayyım atamasının eylül ayında gerçekleşmesi bekleniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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