Altay'da gizli başkanlık zirvesi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da Özgür Ekmekçioğlu'nun başkanlık görevini bırakmasının ardından gözler adaylara çevrildi. Adaylık için kulislerde ismi geçen İbrahim Akman'ın geçtiğimiz hafta İstanbul'da Ekmekçioğlu ile bir araya gelip genel kurul sürecini konuştuğu ortaya çıktı.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun görevi bırakıp, yönetimin genel kurul kararı almasının ardından İstanbul'da yapılan gizli zirvenin önemli rol oynadığı öğrenildi. Galatasaray'ın Barcelona'yı konuk ettiği mücadeleyi tribünden takip eden Ekmekçioğlu'nun başkan adaylığı için aylardır adı geçen İbrahim Akman ile karşılaşmanın ardından gece yarısı bir otel lobisinde bir araya geldiği ifade edildi. Özellikle teknik direktör Mustafa Denizli'nin ayrılma sürecinde sosyal medya hesabı üzerinden 'Gerektiğinde elimizi taşın altına sokmaktan çekinmeyeceğimizin bilinmesini isteriz şeklinde' şeklinde bir paylaşım yapan ve taraftarlarla sürekli etkileşim içerisinde bulunan Akman ile buluşan Ekmekçioğlu'nun ' Altay Kulübü'nde sosyal medya üzerinden başkan adaylığı açıklanmaz. Aday olmak istiyorsan tüm hesapları göndereyim, kararını ver ve kamuoyuna net bir şekilde açıkla' dediği öğrenildi. Bu görüşmede Akman'ın adaylık fikrine sıcak baktığını belirtmesi üzerine Ekmekçioğlu'nun kulüple ilgili tüm mali bilgileri kendisine hemen gönderdiği ifade edildi.

Altay yönetimi, yeni Başkan Levent Doğanoğlu başkanlığında yaptığı ilk toplantıda Murat Akça ile Marco Paixao'yu kadro dışı bıraktı. Paixao'nın takım içerisinde sürekli huzursuzluk yaratması nedeniyle kadro dışı bıraktığı belirtilirken Murat Akça'nın ise Demir Grup Sivasspor maçından önce sözleşmesi devam etmesine rağmen, "Sezon sonu gideceğim. Bunlar artık son maçlarım" dediği için gözden çıkarıldığı ifade edildi. Başkan Doğanoğlu'nun futbolcularla yaptığı toplantıda "Bizimle birlikte savaşa çıkacaklarla yola devam edeceğiz. Cesur olacak, sahaya çıkacak ve terinin son damlasına kadar savaşacak. Bu armayı hak eden giyecek" dediği öğrenildi.