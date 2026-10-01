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Altay'da 9 aylık cezası biten Salih Oktay, Gemlik Sümerbey maçında ilk golünü attı

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Altay'da 9 aylık cezası biten Salih Oktay, Gemlik Sümerbey maçında ilk golünü attı
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Altay'ın bahis soruşturmasında 9 ay ceza alan sol beki Salih Oktay, cezasını tamamladığı Karşıyaka derbisinde kadroya dönüp formasını kaptı. 22 yaşındaki futbolcu Gemlik Sümerbey maçında ilk golünü attı, Bucaspor 1928 derbisinde penaltı kazandırdı.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da geçen sezon bahis soruşturmasında 9 ay ceza alan sol bek Salih Oktay, yeşil sahalara fırtına gibi dönüş yaptı. Geçen sezon sadece 1 kupa maçında görev yapan 22 yaşındaki futbolcu bu sezon cezasını tamamladığı 2'nci haftadaki Karşıyaka derbisinde kadroda yer aldı. Maçın 7'nci dakikasında çapraz bağları kopan sol kanat İbrahim Kıravi'nin yerine oyuna giren Salih, derbideki performansıyla formayı kaptı.

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, 1-1 biten Karşıyaka maçının ardından 2-1 kaybettikleri Gemlik Sümerbey randevusunda savunma yerine hücumda kullandığı Salih'e ilk 11'de şans verdi. Bu müsabakada 5'inci dakikada geriye düşen Altay'da Salih, 9'uncu dakikada skoru 1-1 getirerek altyapı da dahil olmak üzere futbol kariyerinin ilk golünü kaydetti. Genç futbolcu son olarak 2-1 kazandıkları Bucaspor 1928 derbisinde takımına penaltı kazandırıp, 1-0 öne geçmelerinde pay sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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