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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2'nci yarıda düşme hattından kurtulma mücadelesi vermeye hazırlanan Altay'da ilk devrede çapraz bağ sakatlığı yaşayarak sezonu kapatan ön libero Ceyhun Gülselam'ın sözleşmesinin duyuru yapılmadan 1 yıl daha uzatıldığı ortaya çıktı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2'nci yarıda düşme hattından kurtulma mücadelesi vermeye hazırlanan Altay'da ilk devrede çapraz bağ sakatlığı yaşayarak sezonu kapatan ön libero Ceyhun Gülselam'ın sözleşmesinin duyuru yapılmadan 1 yıl daha uzatıldığı ortaya çıktı.

1 YIL UZATTILAR

Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlı kulüple sezon başında 30 Haziran 2025'e kadar kontrat imzalayan tecrübeli oyuncunun mukavelesi 28 Kasım'da dönem harici sözleşme yenileme yöntemiyle 2026 yılına uzatıldı.

Altay formasıyla son olarak 30 Kasım'da İzmir'de 3-2 galibiyetle sonuçlanan İnegölspor maçında forma giyen 37 yaşındaki Ceyhun, maçın son bölümünde çapraz bağları kopmasına rağmen takımını eksik bırakmamak için sakat sakat oynayarak 90 dakikayı tamamlamıştı.

İzmir temsilcisinde aynı yöntemle 36 yaşındaki sol bek Özgür'ün sözleşmesi yine kasım ayında 2026 yılına kadar, 22 yaşındaki stoper Kuban'ın kontratı ise aralık ayında 2027 yılına kadar uzatılmıştı.

Genç futbolcunun haberi olmadan sözleşmesini uzattılar

Sezonu kapatan futbolcu hiç beklemediği bir şey yaşadı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArda Baki:

Manchini nin vazgeçilmeziydi bir zamanlar ..

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