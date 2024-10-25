Üye Girişi
Haberler

Altay Bayındır soyunma odalarını karıştırdı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manchester United forması giyen ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı olan Altay Bayındır, Kadıköy'deki maçın ardından soyunma odalarını karıştırdığını söyledi. Bayındır, "yanlışlıkla Fenerbahçe soyunma odasına giriyordum" diyerek herkesi güldürdü.

Manchester United forması giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Altay Bayındır, Kadıköy'deki maçın ardından soyunma odalarını karıştırdığını açıkladı.

"FENERBAHÇE SOYUNMA ODASINA GİRİYORDUM"

Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli futbolcu, "Biraz önce soyunma odalarının oradan geçerken ev sahibi soyunma odasına giriyordum. Bunlar benim için tarif edilemez duygular. Ben de ülkemi temsil etmemin gururunu yaşıyorum.

Daha fazla şans bulursam benim için her şey daha iyi olur. Güzel maç oldu, beraberlikle bitti. Fenerbahçemiz için en iyisini diliyorum. İnşallah herkes için güzel bir sezon olur" dedi. Bayındır'ın o sözleri herkesi güldürdü.

Altay Bayındır soyunma odalarını karıştırdı
Haberler.com / Hamza Temur - Spor

Manchester United Altay Bayındır Fenerbahçe Kadıköy Futbol Spor

TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

TUSAŞ şehidi Zahide'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Laf ola beri gele' şeklinde bir anlayış söz konusu değil, terörü kaynağında kurutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin hangi ülkeden geldikleri belli oldu

Hangi ülkeden geldikleri belli oldu
TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi

PKK, yaptığı hainliği üstlendi
500

Yorumlar (3)

GÖKHAN UZUNALİ :

hay allahım yarabbim yaaaaaa gerçekten çatladım gülmekten. Kırdın geçirdin bizi yaaaaaa. Ahahahaha hala gülüyorum. Okuyorum okuyorum gülüyorum. Allahım sen gülmeden ayırma yaaaa. Ahahahahahah olamaz böyle bir komiklik yaaaa

14
3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
GS Avrupa'da ne kadar kazandı? Galatasaray Avrupa Ligi'nden kaç para alacak? Türkiye-Ukrayna Kadın Milli futbol maçı ne zaman? Türkiye- Ukrayna maçı canlı izleme linki var mı? (TÜRKİYE- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE) HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 26-27 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? Teşkilat son bölümde ne oldu? Teşkilat son bölüm izleme linki! KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 25 Ekim altın fiyatları... 36 nerenin plakası? 36 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 25 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Az önce deprem mi oldu? 25 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! TRT Spor yayın akışı 25 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! İUP MAAŞLARI YATTI MI? İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacak? 35 nerenin plakası? 35 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.