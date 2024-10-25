Altay Bayındır soyunma odalarını karıştırdı

Manchester United forması giyen Fenerbahçe'nin eski yıldızı Altay Bayındır, Kadıköy'deki maçın ardından soyunma odalarını karıştırdığını açıkladı.

"FENERBAHÇE SOYUNMA ODASINA GİRİYORDUM"

Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli futbolcu, "Biraz önce soyunma odalarının oradan geçerken ev sahibi soyunma odasına giriyordum. Bunlar benim için tarif edilemez duygular. Ben de ülkemi temsil etmemin gururunu yaşıyorum.

Daha fazla şans bulursam benim için her şey daha iyi olur. Güzel maç oldu, beraberlikle bitti. Fenerbahçemiz için en iyisini diliyorum. İnşallah herkes için güzel bir sezon olur" dedi. Bayındır'ın o sözleri herkesi güldürdü.