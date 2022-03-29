Altay Bayındır, İtalya maçında yaptığıyla ortalığı karıştırdı! Milli futbolcuya tepkilerin haddi hesabı yok
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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A Milli Takım'ın İtalya'yla oynadığı hazırlık maçında büyük bir hataya imza atan Altay Bayındır, sosyal medyada tepkilerin odağına oturdu. Fenerbahçe'nin başarılı eldiveninin yaptığı kısa vuruşta top İtalyan futbolcunun önünde kaldı ve pozisyonun devamında topu ağlarımızda gördük. Gol sonrası genç kaleciye sosyal medyada eleştiri yağdı.
Uğurcan Çakır'ın A Milli Takım'ın kalesini koruduğu maçta Portekiz'e 3-1 kaybeden Ay-Yıldızlı ekipte teknik direktör Stefan Kuntz, İtalya'yla oynanan hazırlık karşılaşmasına kalede Altay Bayındır'la başladı.
BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI
Fenerbahçe'nin de kalesini koruyan Altay Bayındır, karşılaşmanın 38. dakikasında yaptığı vuruş kısa kalınca top İtalyan futbolcunun önünde kaldı ve pozisyonun devamında topu ağlarımızda gördük. Bu gol sonrası genç kalecinin performansı eleştirilirken, sosyal medyada hakkında binlerce paylaşım yapıldı.