Altay Bayındır, İtalya maçında yaptığıyla ortalığı karıştırdı! Milli futbolcuya tepkilerin haddi hesabı yok

Uğurcan Çakır'ın A Milli Takım'ın kalesini koruduğu maçta Portekiz'e 3-1 kaybeden Ay-Yıldızlı ekipte teknik direktör Stefan Kuntz, İtalya'yla oynanan hazırlık karşılaşmasına kalede Altay Bayındır'la başladı.

BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

Fenerbahçe'nin de kalesini koruyan Altay Bayındır, karşılaşmanın 38. dakikasında yaptığı vuruş kısa kalınca top İtalyan futbolcunun önünde kaldı ve pozisyonun devamında topu ağlarımızda gördük. Bu gol sonrası genç kalecinin performansı eleştirilirken, sosyal medyada hakkında binlerce paylaşım yapıldı.