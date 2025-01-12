Altay Bayındır, FA Cup'ta Arsenal'i eleyerek Manchester United'ı üst tura taşıdı

İngiltere'de Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, FA Cup'ta Arsenal karşısında gösterdiği performansla takımını üst tura taşıyan isim oldu.

İngiltere'nin en köklü turnuvası olan FA Cup'ta Arsenal ile Manchester United, 4. tur müsabakasında karşı karşıya geldi. Ligde forma şansı bulamayan milli kaleci Altay Bayındır, Manchester'da sahaya 11'de çıktı. Altay, kritik kurtarışlarla ön plana çıkarken 72. dakikada da Martin Odegaard'ın penaltısında gole izin vermedi. Arsenal, 52. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle 1-0 geriye düşerken 63'te Gabriel ile eşitliği sağladı.

Manchester United'da Diogo Dalot, 61. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Normal süresi 1-1'lik eşitlikle geçilen maçta seri penaltı atışlarına geçilirken, Altay Bayındır burada da 1 kurtarışa imza attı. Altay, Kai Havertz'in vuruşunda başarılı olurken, Manchester ekibi seri penaltı atışlarını 5-3 kazanarak adını 4. tura yazdırdı. - İSTANBUL