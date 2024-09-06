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Altay, altyapısından yetişen genç futbolculara profesyonel lisans çıkardı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altay, altyapısından yetişen iki genç futbolcuya duyuru yapmadan profesyonel lisans çıkardı. Oktay Özdede ve Davut Yusuf Özçelik, sessiz sedasız profesyonel yapıldı. Altay'da daha önce profesyonel sözleşme imzalanan genç oyuncuların lisansları hala amatör olarak görünüyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, altyapısından yetişen iki genç futbolcuya duyuru yapmadan profesyonel lisans çıkardı. Siyah-beyazlılarda 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Oktay Özdede ile 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Davut Yusuf Özçelik, sessiz sedasız profesyonel yapıldı. İzmir temsilcisi Oktay'la 5 yıllık, Davut'la ise 3 yıllık kontrat imzaladı. İki genç isim de geçen hafta kadroda yer almadı.

Altay'ın geçen hafta evinde Erzincanspor'la 0-0 berabere kaldığı ligin ilk maçında ilk 11'de yer alan stoper Yunus Efe Sarıkaya, yedek soyunan kaleci Semih Mendeş, orta saha oyuncusu Emre Tangeldi, sağ kanat Mehmet Nur Kaymaz ve defans oyuncusu Mert Yıldırım ise halen amatör lisansla görev yapıyor.

Altay'da profesyonel sözleşme imzalanan pek çok genç oyuncunun lisansları federasyonda halen amatör olarak görünüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Sözleşme Futbol Güncel Altay Spor

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