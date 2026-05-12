Haberler

İzmir'e cimnastikte Altan'dan büyük onur

İzmir'e cimnastikte Altan'dan büyük onur
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli cimnastikçisi Altan Doğan, Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik World Challenge Cup'ta paralel barda altın madalya kazanarak şampiyon oldu. 27 ülkeden 107 sporcunun katıldığı organizasyonda, 14.166 puanla birinci olarak kürsünün zirvesine çıktı.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli cimnastikçisi Altan Doğan, Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik World Challenge Cup'ta paralel barda şampiyon oldu.

İzmir BŞB'li milli sporcu, Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik World Challenge Cup'ta altın madalya kazandı. 7-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 27 ülkeden 107 sporcunun katıldığı organizasyonda İzmirli sporcu Altan Doğan ile birçok yıldız sporcuyu yetiştiren antrenör Reyhan Karanlık milli takım kadrosunda yer aldı. Erkekler paralel bar finalinde mücadele eden Altan Doğan, elde ettiği 14 bin 166 puanla tüm rakiplerini geride bırakarak kürsünün zirvesine çıktı ve altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu ayrıca halka aletinde elemelerde elde ettiği 12 bin 866 puanla sekizinci olarak final müsabakalarında yer alma başarısı da gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Erdem:

Iyi ama Avrupa'da böyle başarılar çok daha sık görülüyor hani çünkü spor altyapısı ve yatırımı orada farklı seviyelerde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHabip Şen:

Alhamdülillah ülkemizin bu kadar yetenekli gençleri var. Allah onlara başarılarını artırsın. Öyle düşünüyorum ki sporla meşgul olan gençlerin hayattan uzaklaşmama şansı daha yüksek oluyor. Bu tür başarılar toplumumuzun geleceği için çok önemli.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalime Tosun:

Vay be ne kadar harika bir başarı! Umarım bu çocuk hayvanları da seviyor çünkü sporcuların şefkatli insanlar olması lazım!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Görevine devam edecek Sergen Yalçın, tam 9 ismi tek kalemde sildi

9 futbolcusunu tek kalemde sildi
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı

Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının tarihini açıkladı

Milyonların beklediği haber geldi! Cuma günü ortalık yanacak

Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi
Mahalle'nin Muhtarları'nın unutulmaz ismi Alp Balkan hayatını kaybetti

Mahallenin Muhtarları'nın genç yıldızıydı! Acı haberi geldi