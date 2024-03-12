Hayranları kahrolacak! Alperen Şengün, sezonu kapattı

Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün önceki gece yaşadığı sakatlığın detayları ortaya çıktı.

SEZONU KAPATTI

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; Alperen Şengün'ün sağ alt bacağında korkulduğu kadar büyük bir sakatlık yaşanmadı ancak ayak bileğinde ciddi bir burkulma ve dizinde kemik zedelenmesi oluştu. Alperen Şengün'ün maç sonrası MR'ının çekildiği ve oyuncunun sakatlığının ameliyat gerektirmediği vurgulandı. Alperen Şengün'ün 14 Nisan'da sona erecek olan normal sezonda forma giymesinin zor olduğu aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Houston Rockets'ın deplasmanda Sacremanto Kings'i 112-104 mağlup ettiği maçın sonlarında Alperen Şengün sakatlık yaşamıştı. Bitime 39 saniye kala rakibine blok yapmak isterken, yere ters basan milli basketbolcu, acı içinde yerde kalmıştı. Ayak bileği dönen ve dizine de darbe alarak sakatlanan 22 yaşındaki pivot, sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmişti.