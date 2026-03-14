23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Alperen Berber, 87 kiloda bronz madalya elde etti. İlk turda Rus rakibine yenilen Berber, repesajda Ukraynalı rakibini geçerek üçüncülük mücadelesine katıldı ve Norveçli rakibini mağlup ederek madalyayı kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Zrenjanin kentinde gerçekleştirilen organizasyonda mindere çıkan milli güreşçi Alperen Berber şampiyonanın ilk turunda Rus İmam Aliev'e 12-3 mağlup oldu.

Rakibinin finale yükselmesi üzerine repesaj hakkı elde eden Alperen Berber, bu turda Ukraynalı Vladislav Solodchuk'u 10-0 teknik üstünlükle geçerek bronz madalya maçına çıkma hakkı kazandı.

Üçüncülük müsabakasında Norveçli rakibi Martin Ljosaak ile karşı karşıya gelen milli sporcu, rakibini 10-2 teknik üstünlükle mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
