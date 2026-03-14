Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler stil 87 kiloda mücadele eden milli sporcu Alperen Berber, bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Zrenjanin kentinde gerçekleştirilen organizasyonda mindere çıkan milli güreşçi Alperen Berber şampiyonanın ilk turunda Rus İmam Aliev'e 12-3 mağlup oldu.

Rakibinin finale yükselmesi üzerine repesaj hakkı elde eden Alperen Berber, bu turda Ukraynalı Vladislav Solodchuk'u 10-0 teknik üstünlükle geçerek bronz madalya maçına çıkma hakkı kazandı.

Üçüncülük müsabakasında Norveçli rakibi Martin Ljosaak ile karşı karşıya gelen milli sporcu, rakibini 10-2 teknik üstünlükle mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.