Alper Kınar: Osimhen'in dönüşü Galatasaray için büyük avantaj

"GÖĞÜS GÖĞÜSE BİR MÜCADELE OLACAK"

Karşılaşmanın dengeli geçeceğini vurgulayan Kınar, "Juventus ve Galatasaray arasında göğüs göğüse bir karşılaşma izleyeceğiz" sözleriyle maçın sert ve tempolu bir mücadeleye sahne olacağını belirtti. İtalyan ekibinin fizik gücü ve oyun disipliniyle Galatasaray'ı zorlayacağını söyleyen deneyimli yorumcu, " Juventus, Galatasaray'ı çok zorlayacak" ifadelerini kullandı.

Juventus'un özellikle savunma geçişlerindeki başarısına dikkat çeken Kınar, temsilcimizin topa sahip olma oranını iyi kullanması gerektiğini vurguladı. Maçın kilidinin orta saha mücadelesi ve hücum hattındaki bitiricilik olacağını belirtti.

OSIMHEN FAKTÖRÜ VE KENAN YILDIZ DETAYI

Galatasaray'ın hücum gücüne özel bir parantez açan Kınar, "Osimhen, Galatasaray'ın ön taraftaki en büyük gücü, onun dönüşü temsilcimiz için avantajlı olacaktır" diyerek yıldız golcünün önemine dikkat çekti. Osimhen'in varlığının hem savunmayı meşgul edeceğini hem de takım arkadaşlarına alan açacağını söyledi.

Öte yandan Kenan Yıldız'ın durumuna da değinen Kınar, genç oyuncunun maçın seyrini değiştirebilecek kapasitede olduğunu ifade etti. "Kenan'ın olması Juventus için bir avantaj, olmaması Galatasaray için bir avantaj" sözleriyle bu kritik detayın altını çizdi.

Alper Kınar'a göre temsilcimizin tur şansı yüksek olsa da karşılaşma ince detaylarla şekillenecek. Galatasaray, zorlu deplasmanda hata yapmaz ve hücum hattındaki etkinliğini sahaya yansıtabilirse adını son 16'ya yazdırabilir.