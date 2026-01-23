Alper Kınar: Musaba ve Guendouzi olsaydı Fenerbahçe-Aston Villa maçının sonucu değişirdi

Haberler.com YouTube kanalında yayımlanan programda spor yazarı Alper Kınar, UEFA Avrupa maçında oynanan Fenerbahçe–Aston Villa karşılaşmasını tüm yönleriyle değerlendirdi. Kınar, maçın skorundan çok sahadaki oyun planı, eksik oyuncuların etkisi ve teknik hamleler üzerinden dikkat çeken tespitlerde bulundu.

ORTA SAHADAKİ EKSİKLER OYUNU KIRDI

Karşılaşmada Fenerbahçe'nin fiziksel olarak Aston Villa'nın gerisinde kalmadığını belirten Alper Kınar, özellikle orta sahada yaşanan eksiklerin oyunun kontrolünü zorlaştırdığını söyledi. Guendouzi'nin yokluğunda orta sahanın işlemediğini vurgulayan Kınar, Musaba'nın da sahada olmamasının hücum geçişlerinde ciddi bir kayıp yarattığını ifade etti. Kınar, "Musaba ve Guendouzi oynasaydı sonuç böyle olmazdı" sözleriyle bu iki oyuncunun önemine dikkat çekti.

TEDESCO'NUN HAMLELERİ TARTIŞMA YARATTI

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun maç planını da değerlendiren Alper Kınar, bazı oyuncu tercihlerinin ve değişiklik zamanlamalarının sonucu etkilediğini dile getirdi. Asensio'nun kanatları etkili kullandığını ancak Kerem Aktürkoğlu'nun hızlı ve dengeli çıkışlar yapamadığını belirten Kınar, Talisca hamlesinin geç yapılmasının Fenerbahçe'nin hücum gücünü sınırladığını söyledi. Savunmada ise Skriniar'ın lider bir stoper performansı sergilediğini ifade eden Kınar, genel olarak Fenerbahçe'nin doğru hamlelerle farklı bir sonuç alabileceğini vurguladı.