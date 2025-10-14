Haberler

Alper Kınar: Milli Takım'ımız Gürcistan'da kazandı, burada da kazanacaktır

Spor yazarı Alper Kınar, Türkiye – Gürcistan maçı öncesi Haberler.com ekranlarında yaptığı değerlendirmede, "Milli takımımız Gürcistan'da kazandı, burada da kazanacaktır" dedi. Genç yıldız Can Uzun'un oynadığı takdirde gecenin ismi olacağını söyleyen Kınar, Orkun Kökçü'nün performansını artırarak yükselişe geçeceğini belirtti.

"CAN UZUN EĞER OYNARSA GECENİN İSMİ OLUR"

Genç futbolcuların performanslarını da değerlendiren Alper Kınar, özellikle Can Uzun'un milli takım için büyük bir potansiyel taşıdığını söyledi. "Can Uzun, eğer oynarsa gecenin ismi olur" diyen Kınar, genç futbolcunun Avrupa'da yakaladığı formun milli takımda da fark yaratabileceğini dile getirdi.

Kınar, "Can Uzun'u Beşiktaş'a kazandırmak için çok mücadele ettim. Türkiye, onun gibi genç yeteneklere sahip çıkmalı" diyerek genç oyuncuların gelişimi için sabır ve destek gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kaleci Berke Özer'in yaptığı hataların gündem olmasına da değinen Kınar, "Zaman içinde birçok oyuncumuz bu tarz hatalar yaptı, Berke'ye sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMIN FİZİK GÜCÜ YÜKSEK, ORKUN KÖKÇÜ YÜKSELİŞE GEÇECEK"

Milli takımın genel performansını değerlendiren Kınar, fiziksel direncin en büyük avantajlardan biri olduğunu belirtti. "A Milli Takım'ımızın fizik gücü son derece iyi. Bu özellik, Gürcistan karşısında oyunun temposunu belirleyecek" dedi.

Orta saha performansına da değinen Kınar, "Orkun Kökçü biraz daha performansını artırırsa periyodik olarak iyi bir yükselişe geçecektir. Takımın oyun dengesinde onun rolü çok önemli" şeklinde konuştu.

Spor yazarı Kınar, teknik ekibin planına güvendiğini belirterek, "Milli takımımız Gürcistan'da kazandı, burada da kazanacaktır. Oyuncuların saha içindeki özgüveni bize bir kez daha zafer getirecektir" dedi.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Spor
500
