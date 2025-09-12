Haberler

Alper Kınar: Jota Silva, Avrupa futbol piyasalarında gözde olan bir isim

Alper Kınar: Jota Silva, Avrupa futbol piyasalarında gözde olan bir isim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Alper Kınar: Jota Silva, Avrupa futbol piyasalarında gözde olan bir isim
Haber Videosu

Spor yazarı Alper Kınar, Haberler.com ekranlarında transfer gündemini değerlendirdi. Beşiktaş'ın kanat planlamasını eleştirerek, "Bir kanat oyuncusu isterken üç sağ kanat aldı" dedi. Jota Silva transferinin soru işaretleri taşıdığını vurgulayan Kınar, Trabzonspor'un yeni kalecisi Onana'nın ise Fenerbahçe maçında güçlü bir profil çizeceğine inandığını söyledi.

"BEŞİKTAŞ, BİR KANAT OYUNCUSU İSTERKEN ÜÇ TANE SAĞ KANAT OYUNCUSUNA SAHİP OLDU"

Spor yazarı Alper Kınar, Haberler.com ekranlarında transfer döneminin son gününü değerlendirdi. Beşiktaş'ın transfer politikasını eleştiren Kınar, "Beşiktaş, bir kanat oyuncusu isterken üç tane sağ kanat oyuncusuna sahip oldu" dedi. Siyah-beyazlıların Portekiz pazarına olan ilgisine dikkat çekerek, "Portekiz, Beşiktaş'ın ikinci evi gibi oldu" ifadelerini kullandı.

Jota Silva transferi üzerinden değerlendirme yapan Kınar, "Jota Silva, Avrupa futbol piyasalarında gözde olan bir isim" diyerek oyuncunun potansiyeline dikkat çekti. Ancak bu hamlenin soru işaretleri barındırdığını da dile getiren Kınar, "Beşiktaş, Jota Silva'yı taşır ama Jota Silva Beşiktaş'ı taşıyabilecek mi?" ifadeleriyle merak uyandırdı.

"ONANA'NIN FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇINDA MUHTEŞEM BİR KALECİ PROFİLİ ÇİZECEĞİNE İNANIYORUM"

Kınar, Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ın ayrılığıyla önemli bir kayıp yaşadığını belirterek, "Trabzonspor, Uğurcan Çakır'dan sonra büyük bir parçasını kaybetti" dedi. Yeni kaleci Andre Onana hakkında yorum yapan Kınar, "Onana, riskli ve kendini aşağı liglere düşürmeme mücadelesi veren bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Buna rağmen Onana'nın karakter özelliklerinin Trabzonspor'a uyum sağlayabileceğini belirten Kınar, "Onana, karakter itibariyle sert bir kaleci bu yüzden Karadeniz iklimine uyum sağlayabilir" dedi. Ayrıca büyük maç performansına değinerek, "Onana'nın, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında muhteşem bir kaleci profili çizeceğine inanıyorum" sözleriyle beklentilerini paylaştı.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Spor
ABD Başkanı Trump: Putin'e karşı sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz

Trump'tan dünyayı tedirgin eden sözler: Harekete geçebiliriz
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor

Maliye'den herkesi ilgilendiren hamle: Gönüllü düzeltme yapmayan yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu can bu tende oldukça İstanbul sevdamız bitmeyecek

Tam da İmamoğlu davasının görüldüğü gün! Erdoğan'dan İstanbul mesajı
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.