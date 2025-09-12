Alper Kınar: Jota Silva, Avrupa futbol piyasalarında gözde olan bir isim

"BEŞİKTAŞ, BİR KANAT OYUNCUSU İSTERKEN ÜÇ TANE SAĞ KANAT OYUNCUSUNA SAHİP OLDU"

Spor yazarı Alper Kınar, Haberler.com ekranlarında transfer döneminin son gününü değerlendirdi. Beşiktaş'ın transfer politikasını eleştiren Kınar, "Beşiktaş, bir kanat oyuncusu isterken üç tane sağ kanat oyuncusuna sahip oldu" dedi. Siyah-beyazlıların Portekiz pazarına olan ilgisine dikkat çekerek, "Portekiz, Beşiktaş'ın ikinci evi gibi oldu" ifadelerini kullandı.

Jota Silva transferi üzerinden değerlendirme yapan Kınar, "Jota Silva, Avrupa futbol piyasalarında gözde olan bir isim" diyerek oyuncunun potansiyeline dikkat çekti. Ancak bu hamlenin soru işaretleri barındırdığını da dile getiren Kınar, "Beşiktaş, Jota Silva'yı taşır ama Jota Silva Beşiktaş'ı taşıyabilecek mi?" ifadeleriyle merak uyandırdı.

"ONANA'NIN FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇINDA MUHTEŞEM BİR KALECİ PROFİLİ ÇİZECEĞİNE İNANIYORUM"

Kınar, Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ın ayrılığıyla önemli bir kayıp yaşadığını belirterek, "Trabzonspor, Uğurcan Çakır'dan sonra büyük bir parçasını kaybetti" dedi. Yeni kaleci Andre Onana hakkında yorum yapan Kınar, "Onana, riskli ve kendini aşağı liglere düşürmeme mücadelesi veren bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Buna rağmen Onana'nın karakter özelliklerinin Trabzonspor'a uyum sağlayabileceğini belirten Kınar, "Onana, karakter itibariyle sert bir kaleci bu yüzden Karadeniz iklimine uyum sağlayabilir" dedi. Ayrıca büyük maç performansına değinerek, "Onana'nın, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında muhteşem bir kaleci profili çizeceğine inanıyorum" sözleriyle beklentilerini paylaştı.