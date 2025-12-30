Alper Kınar'dan ara transfer yorumu: Salih Özcan Beşiktaş'a uymuyor

FENERBAHÇE'DE KALE VE HÜCUM HAMLELERİ ÖNE ÇIKIYOR

Alper Kınar, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde özellikle kaleci ve hücum hattında yapacağı hamlelerin belirleyici olacağını söyledi. Mert Günok transferinin gerçekleşmesi halinde bunun sarı-lacivertliler adına doğru bir adım olacağını belirten Kınar, tecrübeli kalecinin takım savunmasına güven katabileceğini ifade etti.

Hücum hattında ise Christopher Nkunku'nun gol yollarında ve hava toplarında Fenerbahçe'ye ciddi katkı sağlayabileceğini dile getiren Kınar, bu transferlerin Fenerbahçe'nin sezonun ikinci yarısındaki hedefleri açısından kritik rol oynayabilir.

BEŞİKTAŞ VE SALİH ÖZCAN TRANSFERİ

Beşiktaş'ın gündemindeki Salih Özcan transferine mesafeli yaklaşan Alper Kınar, milli futbolcunun oyun temposu açısından siyah-beyazlılara uygun olmadığını savundu. "Salih Özcan ağır bir oyuncu, doğru bir transfer olduğunu düşünmüyorum" diyen Kınar, Beşiktaş'ın daha dinamik ve oyunun iki yönünü hızlı oynayabilen isimlere yönelmesi gerektiğini söyledi.

Kınar, Salih Özcan'ın ilginç bir profil olduğunu kabul etmekle birlikte, mevcut Beşiktaş kadrosunun ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap veremeyeceğini belirtti. Siyah-beyazlıların ara transferde hata yapma lüksü olmadığını vurgulayan Kınar, yapılacak hamlelerin doğrudan saha içi performansa etki edeceğini ifade etti. Beşiktaş'ta Filip Jorgensen'in de savunma oyuncularıyla uyumu ve penaltı performansıyla dikkat çeken bir isim olduğunu vurguladı.

AVRUPA PİYASASI VE SÜRPRİZ İSİMLER

Fenerbahçe'nin ara transfer gündeminde, Anthony Musaba'nın Samsunspor'da önemli işlere imza atan bir oyuncu olduğunu söyledi. Souffian El Karouani'nin ise rakip takımların birinci bölgesini zorlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

Avrupa futbol piyasasına da değinen Kınar, Ademola Lookman'ın halen üst düzey seviyede değer gören ve birçok kulübün radarında olan önemli bir isim olduğunu vurguladı. Kınar'a göre ara transfer dönemi, yalnızca kadro genişletme değil, sezonun kaderini belirleme açısından da kritik bir süreç olacak.