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Alper Gezeravcı'dan takipçisinin Sabri Sarıoğlu sorusuna bomba yanıt

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İlk Türk astronotu Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Gezeravcı, "Sabri abinin toplarını getirmeyi unutmayın" sorusuna, "İstasyon 400 km yükseklikte. Aşağıdakileri toplamışlar. Kalanlar daha yüksekte. Ay yolculuğu olursa anca öyle" yanıtını verdi.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından uzayla ilgili gelen sorulara Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) yanıt verdi.

SABRİ SORUSUNA BOMBA YANIT

Gezeravcı, "Sabri abinin toplarını getirmeyi unutmayın" sorusuna, "İstasyon 400 km yükseklikte. Aşağıdakileri toplamışlar. Kalanlar daha yüksekte. Ay yolculuğu olursa anca öyle" yanıtını verdi.

Alper Gezeravcı'dan takipçisinin Sabri Sarıoğlu sorusuna bomba yanıt

18 OCAK'TA UZAYA FIRLATILMIŞLARDI

SpaceX'e ait Dragon uzay aracı, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Alper Gezeravcı'dan takipçisinin Sabri Sarıoğlu sorusuna bomba yanıt

Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 mürettebatını taşıyan araç, TSİ 13.42'de UUİ'ye kenetlenmişti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Alper Gezeravcı Sabri Sarıoğlu Sosyal Medya Spor Haberler

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