Milli Takımlar Kaleci Departmanı Koordinatörü Alper Boğuşlu Bilecik Kolej Spor Kulübünü ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Kaleci Departmanı Koordinatörü Alper Boğuşlu, Bilecik Kolej Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında kulüp tesislerinde gerçekleştirilen hazırlık maçını takip eden Boğuşlu, genç kalecilerle sahada birebir antrenman yaptı. Sporcularla yakından ilgilenen Boğuşlu, kalecilik üzerine teknik bilgiler paylaşarak uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında ayrıca sporcular ve ailelerinin katılımıyla bir seminer düzenlendi. Seminerde tecrübelerini aktaran Boğuşlu, altyapıdan yetişen sporcuların gelişim sürecinde disiplinli çalışmanın önemine vurgu yaptı. Ziyaret boyunca sporcularla yakından ilgilenen Boğuşlu, genç yeteneklerin gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı