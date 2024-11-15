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Alpaslan Erkoç, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Alpaslan Erkoç, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı'na Yeniden Seçildi
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 8. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda Alpaslan Erkoç, 92 oy alarak yeniden başkan seçildi. Genel kurulda toplam 95 delege oy kullandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 8. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Alpaslan Erkoç seçildi.

Ankara'da The Green Park Otel'deki genel kurulda mevcut başkan Alpaslan Erkoç, seçime tek aday girdi.

Genel kurul gündeminin oylanmasının ardından yapılan seçimde 95 delege oy kullandı. Alpaslan Erkoç, 92 oy alarak yeniden başkan oldu. 3 oy geçersiz sayıldı.

Erkoç, seçimden sonra camiaya seslenerek delegelere teşekkür etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun büyük bir camia olduğunu ve hizmete devam edeceğini belirten Erkoç, "Allah'ın izniyle güzel işler yapacağız." dedi.

Alpaslan Erkoç'un yönetim kurulunda Ali Demirhan, Musa Tahsin Doğan, Hasan Yıldırım, Kürşat Karaca, Ercan Altın, İzzet Soydabircan, Adem Durkut, Halit Bekereci, Ahmet Ali Özduman ve Özden Aslan yer aldı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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