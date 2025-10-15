Alp Özgen: Milli takımdan kirli ellerinizi, kirli zihniyetinizi çekin

Haberler.com stüdyosunda yayınlanan programda spiker Alp Özgen, Türkiye'nin Gürcistan karşısında elde ettiği galibiyetin futbol kamuoyundaki yankılarını değerlendirdi. Galibiyete rağmen toplumun yeterince mutlu olmadığını vurgulayan Özgen, milli takımın geçirdiği yükseliş dönemine rağmen hâlâ haksız eleştirilerle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

"BU ÇOCUKLARLA NE KADAR GURUR DUYSAK AZ"

Alp Özgen, Gürcistan galibiyetinin Türk futbolu adına önemli bir başarı olduğunu belirtti. "Muazzam bir başarı, bizim çocuklarla ne kadar gurur duysak az" sözleriyle futbolcuların azmini öven spiker, milli takımın son dönemde gösterdiği performansın gelecek için umut verici olduğunu söyledi.

"GALİBİYETLERE RAĞMEN TOPLUM MUTLU OLMUYOR"

Galibiyetin ardından bile toplumun memnuniyet düzeyinin düşük olduğunu dile getiren Özgen, "Milli arada iki maçta 10 gol atan bir takımımız var ama hâlâ bunu küçümseyenler var" dedi. Bu yaklaşımın başarıları gölgeleme riskine dikkat çekti.

"OYUNCULARA ELEŞTİRİLER KULÜPÇÜLÜK ÜZERİNDEN YAPILIYOR"

Eleştirilerin büyük kısmının kulüp rekabetiyle şekillendiğini ifade eden Özgen, "Oyunculara gelen eleştiriler kulüpçülük çerçevesinde yapılıyor" dedi. Özgen, bu tutumun milli takım ruhuna zarar verdiğini belirterek, "Milli takımdan kirli ellerinizi, kirli zihniyetinizi çekin" ifadeleriyle sert bir çıkış yaptı.

"MONTELLA'NIN HAKKI TESLİM EDİLMİYOR"

Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın takıma kattığı disiplini ve başarıyı vurgulayan Özgen, "Montella şu anda Türk futbol tarihinin en başarılı üç hocasından biri" dedi. Ancak Montella'nın bu başarısının kamuoyunda yeterince takdir görmediğini de ekledi.