Üye Girişi
Haberler

Alp Aksoy, FIA Dünya Şampiyonası için İngiltere'de piste çıkacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin genç milli sporcularından Alp Aksoy, FIA Dünya Şampiyonası için İngiltere'de piste çıkacak. Fusion Motorsport pilotu Aksoy, 12-15 Eylül tarihleri arasında PF International Karting Pisti'nde yarışacak.

Alp Aksoy, FIA Dünya Şampiyonası için İngiltere'de piste çıkacak

İSTANBUL, - TÜRKİYE'nin genç milli sporcularından Alp Aksoy, FIA Dünya Şampiyonası için İngiltere'de piste çıkacak. Fusion Motorsport pilotu Aksoy, 12-15 Eylül tarihleri arasında PF International Karting Pisti'nde yarışacak.

Dünyanın en eski karting yarışlarından olan Industrie Kupası'nda podyuma çıkan ilk ve tek Türk pilot olma ünvanına sahip Alp Aksoy, 2024 sezonunda Champions of the Future Serisi ile beraber FIA Dünya Şampiyonası'nda yarışmaya devam ediyor. Genç pilot, FIA Dünya Şampiyonası'ndaki ilk yarışına İngiltere'deki PF International Karting Pisti'nde çıkacak. Aksoy, Parolin Racing Kart takımıyla OK kategorisinde yarışıyor.

ALP'İN GENÇ YAŞTA BAŞARILI YARIŞ KARİYERİ

Alp Aksoy, profesyonel yarış kariyerine 5 yaşında adım attı. Avrupa ve dünya karting şampiyonalarında aynı anda mücadele eden ilk ve tek Türk pilot olan sürücü, yarışlarında kısa sürede podyumlara çıkmayı başardı. Aksoy, Türkiye Karting Şampiyonası, Türkiye Berat Türker Kış Kupası, CEE Avrupa Şampiyonası, WSK Super Master Series ve FIA Karting Avrupa Şampiyonası gibi birçok seride başarılar elde etti.

FIA DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA ÖNÜMÜZDEKİ YARIŞ İNGİLTERE'DE

FIA Dünya Şampiyonası, genç pilotları üst serilere hazır olmalarını amaçlıyor. Dünyanın dört bir yanından yarışa katılan genç yetenekler, podyum mücadelesi veriyor. FIA Avrupa Şampiyonası'nın ardından düzenlenen yeni seri için Alp, 12-15 Eylül tarihleri arasında İngiltere'deki PF International Karting Pisti'nde yarışacak.

İKİNCİ YARIŞ 25 EYLÜL'DE İTALYA'DA

2010 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan WSK Euro Series'in ikinci yarışı, 25 Eylül'de İtalya'nın Napoli şehrindeki International Circuit Napoli Sarno'da düzenlenecek. WSK Euro Series'te daha önce, Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris ve Álex Palou gibi başarılı pilotlar şampiyon olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Dünya Şampiyonası Türkiye Fusion Güncel Pilot Eylül Dünya Spor

Narin Güran'ın ailesinden yeni açıklama! Topu dış güçlere attılar

Narin'in ailesi dış güçleri suçladı

 Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi rahattı, panik hali yoktu

Amcanın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi bakın kim çıktı

 Adalet Bakanı Tunç: Yeni bulgular var, katillerin kim olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor

Katil bulundu mu? "Yeni bulgular var" diyen Bakan Tunç sinyali verdi
Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi! CHP'li vekil eline dürbün alıp havada uçak aradı

Gideri gelirinin 169 katı! Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray- Rizespor maçı ne zaman? Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Diyanet İşleri Başkanı kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kaç yaşında, nereli? Ankara su kesintisi sorgulama 12 Eylül: Ankara su kesintisi nasıl öğrenilir? ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Leyla dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? NOW Leyla dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? 12 Eylül İstanbul su kesintisi sorgulama! İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İBB BESLENME DESTEĞİ! İBB beslenme desteği nedir? İBB beslenme desteğine nasıl başvurulur? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 12 EYLÜL: Kargolar saat kaça kadar açık? Kargo çalışma günleri ne zaman? Uzay Komutanlığı nedir? Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na mı atandı? TOKİ AFAD DEPREM KONUTLARI SONUÇLARI TOKİ deprem konutları sonuçları açıklandı mı? TOKİ Deprem konut kura sonuçları isim listesi! BLACK FRIDAY NE ZAMAN? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte 2024? Tarsus Belediye Başkanı kim? Ali Boltaç kimdir, kaç yaşında ve nereli?
title