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Almanya Futbol Federasyonundan Klopp açıklaması Açıklaması

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Almanya Futbol Federasyonu, teknik direktörlük için Jürgen Klopp ile New York'ta yapılan görüşmede sözleşme temel konularında mutabakata varıldığını duyurdu. Görüşmeler önümüzdeki hafta devam edecek.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), teknik direktörlük görevi için başkan Bernd Neuendorf'un Jürgen Klopp ile ABD'de bir görüşme gerçekleştirdiğini ve olası bir sözleşmenin temel konularında mutabakata varıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "DFB Başkanı Bernd Neuendorf, dün New York'ta Jürgen Klopp ile milli takım teknik direktörlüğü görevini üstlenme olasılığı üzerine kapsamlı bir ilk görüşme gerçekleştirdi. Yapılan bu yapıcı görüşmede, olası bir sözleşmenin temel hususları üzerinde mutabakata varıldı. Görüşmeler önümüzdeki hafta da devam edecek." denildi.

2026 Dünya Kupası'nın son 32 turunda Paraguay'a penaltılar sonucu yenilen Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann ile yollar ayrılmıştı.

Kaynak: AA / Can Öcal
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